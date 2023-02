Paint est mis à jour pour les initiés avec une refonte du menu

On attend toujours le thème sombre tant attendu de Microsoft Paint. Après le fiasco de Paint 3D et tout ce que cela a entraîné, le géant de Redmond revient à parier sur le Paint classique et fiable. La seule chose qui veut renouveler l’expérience et offrir une interface de ce siècle et plus précisément de cette décennie. Maintenant, nous voyons comment l’interface a reçu une rénovation majeure au sein du canal Dev. La version 11.2301.22.0 est arrivée et comprend un détail des plus attrayants.

Paint renouvelle ses menus de propriétés d’image

Petit à petit l’équipe Paint plonge dans un code vieux de plusieurs années et le modernise. C’est une tâche des plus compliquées et le géant de Redmond prend son temps. Beaucoup critiquent la lenteur à moderniser cette ancienne application et beaucoup se demandent s’il ne vaudrait pas la peine de repartir de zéro au lieu de mettre à jour l’ancien Paint.

Quoi qu’il en soit, Microsoft a décidé de conserver Paint et nous voyons maintenant comment ils ont modernisé l’un des deux menus en attente. Le menu Propriétés de l’image semble beaucoup plus attrayant et le résultat est intéressant.

Comme on peut le voir, tous les éléments visuels ont été mis à jour, les boutons et même la taille de la fenêtre. Il semble qu’il ne s’agisse pas d’un simple lifting mais d’une adaptation totale pour tirer le meilleur parti des capacités du nouvel équipement. Il semble que l’équipe derrière Paint fasse un sacré boulot pour améliorer l’application et la réorganiser.

Nous verrons quand le menu Page Configuration sera corrigé, le dernier qui reste en attente d’être renouvelé. Une fois ce menu modifié et celui à intégrer à partir d’un appareil photo ou d’un scanner pourrait se concentrer sur le développement du thème sombre attendu. Nous serons très attentifs aux évolutions futures.