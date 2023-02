Le procès pour dérive Joy-Con rejeté par un tribunal californien

Dans le contexte: Un recours collectif de longue date contre Nintendo concernant le problème de dérive Joy-Con du Switch a été rejeté par un tribunal de district de Californie. L’affaire reposait sur la question de savoir si le contrat de licence utilisateur final (EULA) de Nintendo, qui interdit les poursuites, s’applique aux parents qui ont acheté la console. Selon le juge, oui.

Bien qu’elle soit devenue la troisième console la plus vendue de tous les temps avec 125,55 millions de ventes en moins de six ans, la Nintendo Switch a été en proie à des plaintes concernant ses contrôleurs Joy-Con dérivant automatiquement dans une direction après une utilisation prolongée.

Joy-Con drift a mené des recours collectifs en 2019 et 2020. Ce dernier cas, Sanchez et al. v. Nintendo of America, a été apporté par deux mères qui ont acheté des consoles Nintendo Switch pour leurs enfants. Cela tournait autour du CLUF que les propriétaires de Switch doivent signer. L’accord comprend une renonciation à poursuivre tout recours collectif, mais les mères ont fait valoir que leurs enfants étaient les propriétaires de Switch et qu’avoir moins de 18 ans signifiait qu’ils étaient des mineurs qui ne pouvaient pas être liés par le CLUF.

Nintendo a déclaré que les enfants n’étaient pas ceux qui avaient acheté la console Switch et, par conséquent, pas les propriétaires.

Eurogamer rapporte que le juge a accepté l’argument de Nintendo en novembre, déclarant que les parents auraient dû respecter l’accord CLUF et entrer en arbitrage légal plutôt que de lancer une action en justice.

« Le panel a nécessairement conclu que les parents étaient les seuls propriétaires de la console », a déclaré le juge de district américain William Alsup dans sa décision. « Les arguments de don et de désaffirmation des plaignants ont été » soigneusement lus et examinés « et le panel d’arbitrage a finalement conclu que les mineurs n’étaient pas parties au CLUF, mais que les parents le sont. Parce qu’il n’y a jamais eu d’accord entre Nintendo et les mineurs, le panel n’a pas eu à statuer sur les autres questions présentées. »

« Parce que les mineurs n’ont pas afirmé la propriété de la console et la cession du droit de poursuivre, ils n’ont pas qualité pour poursuivre la CLRA et les réclamations pour enrichissement sans cause. »

On ne sait pas exactement combien de consoles Switch souffrent de la dérive Joy-Con. Un rapport de l’organisme britannique de surveillance des consommateurs Which ? l’année dernière, le chiffre était supérieur à 40 %, soit deux sur cinq, et a déterminé qu’il était probablement causé par un défaut mécanique résultant de défauts de conception.

En 2020, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s’est excusé pour le « désagrément » causé par le problème de dérive du Joy-Con, affirmant à l’époque qu’il ne pouvait pas commenter davantage en raison des poursuites en cours. Nintendo a également lancé un programme de réparation gratuit pour les Joy-Cons affectés par le problème de dérive.

Bien que les problèmes de dérive Joy-Con soient peut-être le cas le plus célèbre, des recours collectifs ont également été intentés contre Microsoft et Sony pour des allégations selon lesquelles leurs contrôleurs respectifs souffrent du même problème.