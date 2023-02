Qu’est-ce qu’une épidémie sismique et pourquoi c’est un risque énorme pour la Turquie ravagée par un tremblement de terre

Tremblement de terre en Turquie et en Syrie

La fréquence avec laquelle la terre continue de trembler et la possibilité que de nouveaux événements sismiques puissent se produire dans la région ont conduit les experts à parler d’une « épidémie sismique », c’est-à-dire un phénomène qui peut durer des jours, des mois ou des années, et se répéter dans le temps comme, dans certains cas, s’est produit dans le passé.

Carte de la sismicité des dernières 48 heures dans la zone touchée par le séisme du 6 février 2023 / Source CSEM – https://www.emsc–csem.org/Earthquake/Map/gmap.php

Le tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,9 qui a ravagé le sud de la Turquie le 6 février, près de la frontière avec la Syrie, et les plus de 200 répliques qui ont suivi, dont une de magnitude 7,5 environ 9 heures après l’événement principal, ont conduit les experts à parler d’une « épidémie sismique ». « , c’est-à-dire un phénomène qui peut durer des jours, des mois ou peut-être des années, et qui – contrairement à l’essaim sismique, caractérisé par des tremblements généralement d’intensité légère et moyenne – peut se reproduire fréquemment dans le temps et se répéter avec une force dévastatrice comme, dans certains cas , s’est produit dans le passé. En effet, la séquence sismique des dernières heures a été provoquée par l’activation d’une faille décrochante à faible profondeur, à une triple jonction (ou point triple) de trois plaques tectoniques, l’anatolienne, l’arabe et l’africaine. , une zone classée parmi celles qui ont la plus forte activité sismique de la Méditerranée en raison du glissement horizontal constant du bloc anatolien vers le sud-ouest par rapport au bloc arabe, qui libère de l’énergie accumulée, déclenchant de dangereux tremblements de terre.

Le danger « épidémique sismique » en Turquie

Sur la base de l’ampleur et de l’emplacement de l’événement principal, l’Institut national de géophysique et de volcanologie (Ingv) estime que l’activation a affecté une portion d’environ 190 km de long et 25 km de large de la faille anatolienne orientale, la frontière tectonique entre les trois plaques, qui règle le mouvement du bloc anatolien, lui-même causé par la collision en cours avec la plaque eurasienne. Cependant, il n’est pas exclu que la faille transformante de la mer Morte ait été affectée, ce qui favorise le mouvement vers le nord de la péninsule arabique par rapport aux plaques africaine et eurasienne. Selon les premières évaluations, la Turquie aurait reculé d’au moins trois mètres par rapport à la Syrie, même si les données plus précises seront obtenues après le relevé satellite.

Dans le même temps, la rupture massive a provoqué la séquence sismique qui a déterminé les deux pics les plus intenses, plusieurs secousses d’intensité souvent importante, autour de 5-6 degrés sur l’échelle de Richter, et de nombreuses secousses mineures, environ 200 dans les heures suivant l’événement. principal. Celui-ci, selon les estimations, était environ 500 fois plus intense que le tremblement de terre d’Amatrice et 30 fois celui d’Irpinia en 1980. Un tel phénomène, a rapporté le président de l’Institut national de géophysique et de volcanologie (Ingv) au Corriere della Sera Carlo Doglioni, peut durer longtemps »manifester une sorte d’« épidémie sismique » prolongée, comme quelqu’un l’a définie, qui pourrait durer des jours, voire des mois, voire des années. Impossible à prévoir, mais tant que l’énergie accumulée ne sera pas libérée, le phénomène ne s’arrêtera pas”.

Pour le moment, la faille se serait fermée, a précisé Doglioni, mais compte tenu de la criticité de la tectonique de la péninsule anatolienne, il n’est pas possible d’exclure des phénomènes similaires à l’avenir. Depuis 1970, l’histoire sismique de la Turquie compte trois tremblements de terre de magnitude 6 ou plus à moins de 250 km du tremblement de terre du 6 février 2023, cependant, puisque ces événements se déroulent le long de la faille anatolienne orientale avec le tremblement de terre d’Adana-Ceyhan en 1998, suivi du tremblement de terre de Bingöl en 2003 et 2010 Tremblements de terre Elazığ de 2020, aucun tremblement de terre n’a eu la force destructrice de ce dernier événement. Le risque, pour ces territoires déjà dévastés, est que de nouvelles ondes sismiques déclenchent de nouveaux effets graves en surface, contre lesquels la première arme reste la prévention, donc la construction de bâtiments antisismiques. En ce sens, en 2012, le gouvernement turc a adopté une loi pour lancer la rénovation du parc immobilier, mais il faudra des années avant que cette mesure puisse produire des effets.

