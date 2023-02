LG Velvet commence à recevoir la mise à jour stable d’Android 13

Ces dernières années, de nombreux équipementiers ont pris la responsabilité de mettre à niveau tous leurs appareils avec la dernière version du système d’exploitation Android. Dans le cas de LG, une marque qui ne fabrique plus d’appareils Android, la marque a mis à jour ses appareils avec la dernière version d’Android qui leur avait été promise en quittant le marché. En décembre, LG a confirmé la mise à jour Android 13 pour LG Velvet. La société a maintenant commencé à déployer Android 13 pour LG Velvet.

À partir de maintenant, la variante LG Velvet 5G en Corée du Sud reçoit la dernière mise à jour Android 13. En regardant comment la mise à jour se déroule sur le LG Velvet, on peut voir qu’ils tiennent leurs promesses. Le téléphone a été initialement publié avec le système d’exploitation Android 11, l’année dernière, nous avons pu voir le LG Velvet être mis à jour vers Android 12 au mois de mars. Et le moment est venu de déployer la deuxième mise à jour logicielle majeure sur le smartphone.

Un certain nombre d’utilisateurs ont déjà reçu la nouvelle mise à jour, certains utilisateurs de LG Velvet ont partagé les captures d’écran sur Reddit et d’autres plateformes de médias sociaux. La mise à jour en cours de déploiement pour le LG Velvet en Corée du Sud V40b-17 janvier 2023. La taille de la mise à jour est de 1376 Mo.

Android 13 pour le LG Velvet apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations de sécurité qui amélioreront l’utilisation globale du LG Velvet. En parlant des changements, la mise à niveau apporte de nouvelles commandes de lecteur multimédia à l’écran de verrouillage et à la barre de notification, des icônes thématiques avec des améliorations, et bien d’autres. La mise à jour fera également passer le correctif de sécurité mensuel à une version plus récente.

Notez que la mise à jour est en cours de déploiement pour les utilisateurs en Corée du Sud. Les utilisateurs du monde entier recevront la mise à jour Android 13 pour le LG Velvet dans les semaines ou les mois à venir.

Si vous êtes un utilisateur résidant en Corée du Sud, vous pouvez vous diriger vers les paramètres de mises à jour logicielles et mettre à jour votre téléphone avec le nouveau logiciel, faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux comment la mise à jour a été et si vous avez aimé la mise à jour ou non .

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

