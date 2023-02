Le système d’exploitation Android Samsung Galaxy S23 consomme 60 Go de stockage

WTF ? ! Alors que les téléphones sont annoncés comme ayant une quantité spécifique de stockage, de nombreux nouveaux acheteurs sont choqués de constater qu’une partie importante est déjà occupée. C’est notamment le cas du Galaxy S23 qui, grâce à la version d’Android de Samsung, est livré avec 60 Go de stockage déjà remplis. C’est quatre fois ce que la version stock d’Android consomme sur les téléphones Pixel 7 et environ le double de ce que Windows 11 prend sur un PC.

Samsung a dévoilé la série Galaxy S23 la semaine dernière. Les capacités de stockage varient de 128 Go à 1 To, mais Ars Technica rapporte que 60 Go sont utilisés pour la partition système dès la sortie de la boîte. C’est un gros morceau, surtout pour ceux qui achètent le combiné avec le moins de stockage.

À titre de comparaison, la version stock d’Android 13 utilisée dans les Pixel 7 et 7 Pro n’occupe que 15 Go d’espace interne. Mais le Galaxy S23, qui fonctionne sur le skin personnalisé One UI 5.1 de Samsung en plus d’Android 13, regorge de bloatwares. Les propriétaires des combinés de l’entreprise sauront comment il duplique de nombreuses applications Google (navigateur, boutique d’applications, application de messagerie, clavier, etc.) en ajoutant ses propres versions à un appareil et en occupant de l’espace. Ce qui est encore plus ennuyeux, c’est que ces applications ne peuvent généralement pas être supprimées.

De plus, Samsung a la réputation de créer du code de mauvaise qualité et vend de l’espace sur ses appareils aux entreprises qui souhaitent que leurs applications soient préinstallées. Facebook, Netflix, LinkedIn, Microsoft Office et d’autres sont souvent déjà installés sur les combinés Samsung, et il y a généralement plus de bloatware si vous achetez un téléphone auprès d’un opérateur. Encore une fois, bon nombre de ces applications ne peuvent pas être désinstallées.

Cependant, A/B a été remplacé par A/B virtuel. Et dans Android 12, Virtual A/B a ajouté le prise en charge des instantanés compressés. VABc est presque aussi économe en espace que non-A/B. Je ne suis pas sûr que l’espace soit la raison pour laquelle le S23 n’a pas de mises à jour transparentes. C’est peut-être autre chose. pic.twitter.com/gzBX2qkyjP – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 3 février 2023

Ce chiffre de 60 Go est particulièrement surprenant car Samsung est la seule grande société de téléphonie Android à ne pas tirer parti de la fonctionnalité de mises à jour transparentes A/B d’Android. Cela utilise deux copies du système d’exploitation, une hors ligne en arrière-plan et une en ligne qui est utilisée. Lorsqu’une mise à jour OTA est lancée, la copie hors ligne peut être mise à jour pendant que le système d’exploitation en ligne continue de fonctionner. Lorsque la mise à jour est terminée et que le téléphone redémarre, l’appareil bascule vers le système d’exploitation mis à jour. Cela réduit considérablement les temps de mise à jour, qui peuvent prendre jusqu’à 30 minutes sur les appareils avec un seul système d’exploitation, mais cela consomme de l’espace de stockage.

La mauvaise nouvelle pour les consommateurs est que la série Galaxy S23 n’est pas livrée avec un stockage extensible. Bien que pour Samsung, cela indique que les gens sont plus susceptibles d’opter pour les modèles les plus chers avec de plus grandes capacités.