Un homme atteint d’un cancer de la prostate commence à parler avec un accent irlandais : quelle est la complication rare

Un patient atteint d’un cancer de la prostate dans la cinquantaine a soudainement commencé à parler avec un fort accent irlandais. Il était atteint d’une maladie rare appelée « syndrome de l’accent étranger »

Un homme américain atteint d’un cancer de la prostate a développé un fort accent irlandais comme complication. Cela peut sembler absurde, mais le syndrome de l’accent étranger ou SAF (acronyme de syndrome de l’accent étranger) est une condition médicale bien connue, dont plus de 100 cas ont été décrits dans la littérature scientifique. Très souvent, il survient à la suite d’un traumatisme crânien, d’un accident vasculaire cérébral ou d’autres événements et maladies – comme les tumeurs et la sclérose en plaques – qui endommagent les zones de l’hémisphère gauche du cerveau responsables du contrôle de la parole. Mais des associations particulières sont connues, comme celle du patient californien, qui a développé son « brogue irlandais » – c’est-à-dire fortement accentué – environ deux ans après avoir reçu le diagnostic de la maladie, dont il est malheureusement décédé.

Le cas clinique d’un homme atteint d’un cancer de la prostate qui a développé le syndrome de l’accent étranger a été décrit par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Département de médecine interne du Duke University Health System, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de la Division d’oncologie médicale, Duke Cancer Institute Center for Prostate and Urological Cancers et Carolina Urological Research Center. Les scientifiques, coordonnés par les professeurs Amanda Broderick et Andrew J Armstrong, après avoir observé l’émergence de l’accent anglais, ont soumis le patient à des tests neurologiques et à une imagerie par résonance magnétique qui n’ont pas révélé d’anomalies cérébrales. De plus, l’homme n’avait aucun antécédent psychiatrique qui aurait pu expliquer l’apparition de ce curieux accent irlandais, devenu « progressivement persistant ».

L’homme souffrait d’un cancer de la prostate métastatique hormono-sensible qui, malgré une thérapie de privation d’androgènes et un traitement de chimiothérapie par acétate d’abiratérone/prednisone, a évolué vers une forme encore plus agressive. En effet, les examens sur les biopsies ont confirmé que la tumeur s’était transformée en un carcinome neuroendocrine de la prostate à petites cellules (NEPC), avec le développement de nombreuses métastases cérébrales. En termes simples, le cancer s’était propagé à son cerveau, déclenchant une « probable paralysie paranéoplasique ascendante » qui a malheureusement entraîné la mort de l’homme, qui était dans la cinquantaine. Le cancer avait également atteint son foie et ses os.

Comme l’ont expliqué le professeur Broderick et ses collègues, le patient n’était pas d’ascendance irlandaise, n’était jamais allé en Irlande et n’avait jamais parlé avec un accent irlandais auparavant, bien qu’il ait été en Angleterre il y a quelque 30 ans. Le syndrome de l’accent étranger se serait manifesté justement à cause de l’évolution de sa maladie dans la forme la plus agressive qui impliquait également le cerveau, affectant probablement les zones qui contrôlent le langage. Comme l’ont expliqué les experts, la présentation de l’état « correspondait davantage à un trouble neurologique paranéoplasique (PND) sous-jacent ».

Il faut souligner que les patients atteints du SAF ne commencent pas réellement à parler avec un accent étranger, mais s’expriment d’une manière différente de la normale en raison des altérations induites par la maladie, des centres cérébraux du langage, des connexions nerveuses qui contrôler les mouvements de la mâchoire et de la fonction de la langue et des cordes vocales. Un accent étranger est quelque chose que l’auditeur perçoit, donc selon certains experts, il n’existe même pas vraiment en tant que condition médicale.

C’est la première fois qu’un cas de SAF survient à la suite d’un cancer de la prostate, mais au moins deux autres événements déclenchés par des tumeurs malignes sont connus. Les détails de la recherche « Le syndrome de l’accent étranger comme manifestation annonciatrice de la transformation en cancer de la prostate neuroendocrine à petites cellules » ont été publiés par la revue scientifique faisant autorité British Medical Journal.

