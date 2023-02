Comment un disque dur égaré a soutenu la carrière de Tracy Chapman en 1988

Récapitulatif : Le single révolutionnaire de Tracy Chapman en 1988, « Fast Car », a fait d’elle l’une des chanteuses les plus en vue de son époque et l’a aidée à remporter trois Grammy Awards l’année suivante, dont celui du meilleur nouvel artiste. L’histoire de « Fast Car », l’un des singles les plus captivants de cette année-là, est racontée par une jeune femme qui quitte l’école pour aider son père alcoolique et fantasme de tout échapper dans la voiture de son compagnon tout aussi démuni.

La chanson « Fast Car » est devenue un succès retentissant, mais quelle a été l’occasion qui a amené la chanson à une place bien méritée dans l’histoire de la musique ?

Le 11 juin 1988, Stevie Wonder devait se produire au stade de Wembley dans le cadre d’un hommage pour le 70e anniversaire de Nelson Mandela, devant une foule de 80 000 personnes. Cependant, il a découvert que les disques durs contenant la musique enregistrée nécessaire à son set manquaient au moment où il s’apprêtait à entrer sur scène.

Wonder a brusquement quitté la scène, bouleversé et en larmes. Tracy Chapman, qui avait déjà joué un set, a été dépêchée de remonter sur scène pour combler le vide. Elle a calmé le public agité alors qu’il regardait avec admiration sa performance. Regardez ci-dessous…

La performance de Chapman de « Fast Car » et « Across the Lines » a été accueillie avec des critiques élogieuses par les 80 000 spectateurs présents et les 600 millions de téléspectateurs qui ont écouté du monde entier.

Son premier disque s’est vendu à 1,75 million d’exemplaires supplémentaires en seulement deux semaines. De plus, la chanson Fast Car a atteint le n ° 6 aux États-Unis et le n ° 4 au Royaume-Uni et a remporté des nominations pour deux Grammys et un MTV Video Music Award. Grâce à son impact, Chapman a également remporté le meilleur album folk contemporain, les Grammys de la meilleure performance vocale pop féminine et le meilleur nouvel artiste.

Chapman n’a pas sorti de nouvelle chanson depuis 2008, mais malgré cela, « Fast Car » est devenu l’une des chansons les plus populaires et les mieux reprises de la dernière décennie.

Il a été interprété en direct par Khalid, Sam Smith et Justin Bieber. Refait par des actes de reggae et d’EDM. 2020 a vu le début de deux versions mises à jour : Luke Combs a publié une interprétation acoustique en ligne et Black Pumas a publié une version enregistrée en studio comme leur nouveau single.