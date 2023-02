Google s’efforce d’exécuter le moteur Blink de Chrome sur iOS à la place du WebKit d’Apple

Un nouvel effort expérimental dans Chrome vise à exécuter le moteur Blink approprié sur iOS au lieu du moteur WebKit requis par Apple.

Sur iOS, tous les navigateurs Web, y compris les navigateurs tiers tels que Google Chrome et Mozilla Firefox, doivent s’appuyer sur le même moteur de navigateur WebKit que le navigateur Safari d’Apple. En comparaison, Android (parmi de nombreuses autres plates-formes) autorise tous les moteurs de navigation alternatifs. Les partisans du Web ouvert soutiennent depuis longtemps que la limitation d’Apple étouffe toute concurrence significative entre les navigateurs Web sur iPhone et iPad.

Un nouveau projet repéré par Le registre, est sur le point de bousculer le statu quo des navigateurs sur iOS, ou à tout le moins de jeter les bases d’un changement futur. Dans un message visible publiquement sur le Chromium Bug Tracker, l’équipe a annoncé le 31 janvier qu’elle commençait un effort pour porter le moteur Blink complet de Chrome/Chromium sur iOS.

Pour l’instant, l’équipe Chromium est tout à fait claire sur le fait que cela n’est pas destiné à faire partie d’un « produit livrable » – après tout, tout navigateur n’utilisant pas WebKit serait en violation des politiques de l’App Store. À cette fin, le plan actuel consiste uniquement à porter l’application « content_shell » réduite, plutôt que tout ce qui ressemble à l’expérience complète du navigateur Chrome.

Ce navigateur barebones sera utilisé par l’équipe Chromium pour tester le bon fonctionnement de Blink et d’autres composants nécessaires du navigateur sur iOS.

Cette application expérimentale sera utilisée pour mesurer les graphiques et les latences d’entrée en fournissant des traces pour l’analyse. Expérimental uniquement, pas un bug de lancement pour un produit livrable.

Dans une déclaration à Le registreun porte-parole de Google a fait écho à ce sentiment.

Il s’agit d’un prototype expérimental que nous développons dans le cadre d’un projet open source dans le but de comprendre certains aspects des performances sur iOS. Il ne sera pas disponible pour les utilisateurs et nous continuerons à respecter les politiques d’Apple.

La question à se poser, bien sûr, est : « pourquoi ? À première vue, cela peut sembler être un effort inutile si les politiques de l’App Store d’Apple restent inchangées. D’un autre côté, cependant, en construisant cette base, il pourrait devenir possible de montrer concrètement les avantages d’un navigateur alternatif sur iOS. Et si ces politiques venaient à changer, Chrome (et d’autres navigateurs basés sur Chromium) auraient un bon départ vers le lancement sur iOS.

L’équipe Chromium prévoit de fournir des instructions aux développeurs intéressés pour construire le moteur Blink et content_shell pour eux-mêmes afin d’essayer sur leurs propres iPhones et iPads. Les contributions de la communauté au projet sont également les bienvenues.

Notamment, l’équipe Chromium de Google a avancé à toute vapeur sur le portage de Blink sur iOS, introduisant des dizaines de modifications de code connexes au cours de la semaine dernière. Au rythme où les choses progressent, nous aurons peut-être notre premier aperçu du moteur de navigateur pour Chrome – et Microsoft Edge, Opera, etc. – fonctionnant sur iOS dans les semaines à venir.

En savoir plus sur Chrome :

Découvrez Netcost-security.fr sur YouTube pour plus d’informations :