Les spécifications OnePlus Pad sont enfin disponibles – ce n’est pas une autre tablette Snapdragon 870

OnePlus a un grand événement prévu pour demain 7 février. Au cours de l’événement, la société dévoilera les OnePlus 11 et 11R. La marque dévoilera également un ensemble de produits différents et sa toute première tablette, la OnePlus Pad. Nous avons vu le design unique de la tablette grâce à un ensemble de rendus qui ont fui. Cependant, jusqu’à présent, il a réussi à garder ses spécifications secrètes. Ce monde de fuites peut être sombre, et s’il reste du temps avant la publication, les fuites peuvent encore apparaître. Aujourd’hui, nous avons enfin un bon aperçu des spécifications de la tablette qui nous réservent des surprises pour l’événement de demain.

Les détails clés du OnePlus Pad révélés

Selon la fuite, le OnePlus Pad n’est pas une autre tablette Snapdragon 870. Nous avons vu ce processeur apparaître sur de nombreuses tablettes phares depuis l’année dernière. Cependant, ce ne sera pas le cas pour OnePlus Pad. Au lieu de cela, l’ardoise apportera quelque chose de plus puissant, mais pas de Qualcomm. OnePlus s’en tiendra à son partenariat avec MediaTek et utilisera le SoC Dimensity 9000 sur la nouvelle tablette. Pour ceux qui ne le savent pas, le Dimensity 9000 était le processeur phare de MediaTek l’année dernière.

Les spécifications divulguées sont une gracieuseté du pronostiqueur Abhishek Yadav. En plus du processeur, il divulgue également d’autres détails de la tablette qui ont été gardés secrets. Selon lui, le nouveau OnePlus Pad apportera un écran LCD de 11,6 pouces avec une résolution de 2,8K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le panneau prendra également en charge HDR 10+ et Dolby Vision. La tablette apportera un appareil photo principal de 13 MP et un jeu de tir selfie de 8 MP. Il apportera également une énorme batterie de 9 500 mAh avec une charge rapide de 67 W. La tablette prendra en charge un stylet et OnePlus vendra également un accessoire de clavier qui peut être fixé via des broches pogo sur le cadre.

Nous savons que la tablette viendra avec OxygenOS 13 et Android 13. Cependant, nous sommes curieux de voir si OnePlus introduira une sorte de fonctionnalités spécifiques à l’utilisation de cet appareil de grande taille.

Le OnePlus Pad bénéficie d’un design unique grâce à sa caméra centrée de type Oreo. Jusqu’à présent, les teasers marketing confirment l’option de couleur verte. Nous attendons un coloris noir, mais cela n’est pas confirmé. Nous connaîtrons tous les détails dans quelques heures à peine. N’hésitez pas à laisser ci-dessous vos attentes concernant la première tablette de la marque.