ACN italien met en garde contre une attaque de rançongiciel de serveur à l’échelle mondiale

Récemment, l’Agence nationale italienne de la cybersécurité a émis un avertissement concernant une attaque de rançongiciel de serveur à l’échelle mondiale. Cette attaque pourrait potentiellement affecter les ordinateurs à travers le pays. L’agence a conseillé à toutes les entreprises et organisations de prendre des mesures immédiates pour sécuriser leurs systèmes.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Selon Reuters, l’attaque survient quelques jours seulement après que la Finlande et la France ont signalé des incidents similaires. Ils ont provoqué des perturbations généralisées dans chaque pays. Des incidents similaires se produisent également aux États-Unis et au Canada. L’Agence nationale italienne de cybersécurité travaille avec les autorités finlandaises pour enquêter sur la source de l’attaque et trouver un moyen d’empêcher sa propagation.

Quelles sont ces attaques de rançongiciels ?

Ces attaques préoccupent de plus en plus les entreprises et les organisations du monde entier. Ces attaques impliquent le cryptage des fichiers d’une victime, les rendant inaccessibles. L’attaquant demande alors le paiement d’une rançon en échange du décryptage des fichiers. Si l’entreprise/organisation ne paie pas, les fichiers sont définitivement perdus.

Cette nouvelle attaque semble être une opération hautement sophistiquée, et elle a le potentiel de causer des dégâts importants. L’Agence nationale italienne de la cybersécurité avertit toutes les entreprises et organisations d’être vigilantes et de prendre des mesures proactives pour sécuriser leurs systèmes contre ce type de cyberattaque.

Certaines des mesures que les organisations peuvent prendre pour prévenir les attaques de rançongiciels incluent la mise à jour de leurs logiciels et systèmes avec les derniers correctifs de sécurité. Ils peuvent également sauvegarder régulièrement leurs données et mettre en place des mots de passe forts et une authentification multifacteur.

Il est également important que les organisations soient au courant des dernières tactiques et techniques utilisées par les attaquants dans ces types d’attaques. Cela peut inclure des escroqueries par hameçonnage, des e-mails malveillants et des téléchargements de logiciels infectés. En restant informées et vigilantes, les organisations peuvent mieux se protéger de ces menaces.