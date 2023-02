Le cancer de la prostate peut être tué en ciblant une seule enzyme : les espoirs des tests en laboratoire

Les scientifiques ont découvert que les patients atteints d’un cancer de la prostate résistant aux traitements présentaient des taux élevés d’une enzyme, une kinase appelée PI5P4Kα. Des tests en laboratoire ont montré que son inhibition tue les cellules cancéreuses. L’espoir d’une nouvelle thérapie.

En frappant une seule enzyme, il est possible de tuer le cancer de la prostate, même sous sa forme résistante aux autres traitements, qui risque de se propager au reste du corps en le transformant en une maladie mortelle. La découverte est encore plus significative quand on considère que l’enzyme identifiée par les scientifiques, appelée phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase (PI5P4Kα), pourrait également être une cible efficace dans la lutte contre d’autres néoplasmes graves et répandus, comme les tumeurs pancréatiques. , poitrine et peau.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Berne, à Berne (Suisse) et de Sanford Burnham Prebys à La Jolla (États-Unis) a découvert que le ciblage de l’enzyme PI5P4K seule (sous l’isoforme α) peut détruire le cancer de la prostate aux États-Unis), qui a collaboré étroitement avec des collègues du New York Presbyterian Hospital, du Département de biomédecine de l’Université de Bâle, de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne et d’autres institutions. Les scientifiques, dirigés par les professeurs Mark A. Rubin et Brooke Emerling, sont parvenus à leurs conclusions après avoir noté que les patients atteints d’un cancer de la prostate résistant au traitement avaient des concentrations élevées de l’enzyme PI5P4Kα.

Les auteurs de l’étude ont précisé dans un communiqué de presse que de nombreux patients atteints d’un cancer de la prostate peuvent être traités efficacement avec des traitements qui réduisent les niveaux de testostérone. En effet, les cellules tumorales de ce néoplasme, qui touche un peu moins de 40 000 hommes chaque année en France selon les données de l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), exploitent à leur avantage le mécanisme de signalisation des hormones sexuelles mâles (androgènes) pour se développer et diffuser. C’est pourquoi les réduire peut fonctionner. Mais tous les patients atteints de cancer de la prostate ne répondent pas à l’hormonothérapie. C’est une circonstance extrêmement malheureuse car dans ces cas, le néoplasme peut déclencher des métastases et se propager au reste du corps, avec des conséquences mortelles.

Comme indiqué, les chercheurs ont découvert que les patients atteints de la forme résistante présentaient des taux élevés d’enzyme PI5P4Kα, suggérant qu’elle pourrait aider la tumeur à se développer et donc représenter une cible thérapeutique importante. Pour le confirmer, ils ont mené des tests en laboratoire (in vitro) avec des lignées cellulaires convenablement modifiées et des souris génétiquement modifiées, déterminant que des composés capables d’inhiber cette enzyme sont capables de tuer le cancer de la prostate. « Ce qui est remarquable, c’est que nous avons trouvé une enzyme qui peut être ciblée contre le cancer de la prostate même dans les cas où les traitements hypohormonaux sont inefficaces ou où une résistance s’est développée », a déclaré le professeur Emerling. « Cela pourrait nous donner une arme entièrement nouvelle contre le cancer de la prostate et d’autres tumeurs qui dépendent de cette enzyme », a-t-elle déclaré.

Il est encore trop tôt pour parler de médicaments et de nouvelles thérapies, mais une nouvelle voie très prometteuse a été définie pour cibler l’une des formes de cancer les plus répandues. Plusieurs autres études seront nécessaires pour développer des médicaments ad hoc et démontrer leur innocuité et leur efficacité. En 2019, cependant, un inhibiteur de PI3K – appelé alpelisib – contre le cancer du sein, le premier du genre, a déjà été approuvé, il ne peut donc pas être exclu que d’autres composés similaires efficaces contre le cancer de la prostate puissent être rapidement trouvés. Les détails de la recherche « PI5P4Kα soutient le métabolisme du cancer de la prostate et expose une vulnérabilité de survie lors de l’inhibition des récepteurs aux androgènes » ont été publiés dans la revue ScienceAdvances.

