Samsung Galaxy S23 Ultra a un appareil photo net et dynamique : nouvelle fuite

Le Samsung Galaxy S23 est au coin de la rue depuis un certain temps. Par conséquent, certains premiers résultats nous épateront sûrement. Récemment, l’un des principaux fuiteurs de nouvelles technologiques, Ice Universe, a partagé quelques clics incroyables de l’appareil photo Galaxy S23 Ultra. De plus, le compte Twitter a comparé les résultats avec le Galaxy S22 Ultra.

Samsung a bien commercialisé cette série et pourrait avoir un certain succès. La série S23 a été étiquetée pour avoir des fonctionnalités innovantes, ainsi; surclassant S22 Ultra à long terme. Auparavant, le S22 Ultra avec un appareil photo de 108 MP s’est avéré être le meilleur téléphone avec appareil photo jamais sorti par Samsung.

Pour en revenir aux résultats de la caméra S23, nous sommes étonnés de voir la netteté et la distinction des couleurs. Sans oublier que cela fait quelques heures maintenant; les utilisateurs testent S23 Ultra selon leurs besoins. Heureusement, nous pouvons obtenir des clics uniques à partir du téléphone. Le s23 ultra dominera sûrement tous les autres téléphones avec appareil photo haute définition du marché. Consultez notre dernière comparaison des S22 et S23 ultra pour en savoir plus.

Résultats de l’appareil photo Samsung Galaxy S23 Ultra :

Il y a quelque temps, le propriétaire du S23 Ultra tweeté une photo prise à partir du S23 Ultra et de son prédécesseur S22 Ultra. La photo montre clairement la différence entre les clichés pris à partir des téléphones. La photo prise par le S23 Ultra avec un appareil photo de 200MP est bien meilleure que celle prise par le S22 Ultra. De toute évidence, la société a beaucoup travaillé pour améliorer la caméra.

Les résultats de l’appareil photo Samsung Galaxy S23 Ultra semblent beaucoup plus lumineux et plus transparents que son prédécesseur. Avec de telles spécifications d’appareil photo haut de gamme, capturer une photo claire avec un zoom numérique 30x est une chose sûre. Surtout, toutes les couleurs semblent vibrantes et nettes. Le S22 Ultra, avec son appareil photo de 108 MP, est en retard sur la netteté et la transparence.

Vous ne pourrez pas trouver cela sur d’autres téléphones du marché. Plus tôt, le Galaxy S22 ultra a stupéfié le public avec ses superbes prises de vue. Et maintenant, les résultats de l’appareil photo Samsung Galaxy S23 Ultra se sont avérés être la nouvelle norme.