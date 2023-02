Pratique : 12 fonctionnalités Apple Notes que vous devez essayer [Vidéo]

L’application Notes native d’Apple est, de loin, mon application Apple la plus utilisée. Je l’utilise pour noter des idées, créer des scripts de vidéos, dessiner à la main des brouillons de vignettes, mettre en signet des sites Web et bien plus encore. Je veux montrer certaines fonctionnalités de Notes qui aideront vraiment l’utilisateur de tous les jours à maximiser son expérience !

Avant de commencer

Je voulais mentionner que j’utiliserai l’iPad Pro pour expliquer ces fonctionnalités Notes, mais celles-ci fonctionneront également avec n’importe quel iPad et n’importe quel iPhone. Assurez-vous d’utiliser la dernière version d’iOS et d’iPadOS pour éviter tout problème avec ces fonctionnalités ! Commençons!

1. Numérisation de documents en PDF

Numériser des documents dans une note est quelque chose que je fais sur une base hebdomadaire. Qu’il s’agisse d’une carte de visite d’une exposition, d’un ticket de parking ou simplement des reçus de ma dernière épicerie, il est toujours bon de sauvegarder un document qui correspond à votre note. Numériser un document est devenu très simple.

Commencez une nouvelle note.

Appuyez sur l’icône de l’appareil photo en haut au centre de la note.

Appuyez numériser des documentspointez votre appareil photo sur le document que vous souhaitez numériser, l’iPad mettra en évidence ce qu’il pense que vous souhaitez numériser, et le tour est joué !

L’iPad numérisera automatiquement le document sans même que vous ayez à appuyer sur le déclencheur.

Numérisation de documents

Il y a un manuel basculer sur laquelle vous pouvez appuyer, qui est utilisé pour faciliter l’analyse. Si l’iPad se trompe ou ne reconnaît pas entièrement la forme du document, vous pouvez vous assurer manuellement qu’il numérise l’intégralité de votre document !

2. Numériser du texte à partir de n’importe quoi

Ce doit être l’une des fonctionnalités les plus intéressantes offertes par iOS et iPadOS – être capable de numériser du texte à partir de littéralement n’importe quoi et de le convertir en texte dactylographié. Ce n’est pas parfait, donc je suggère de numériser du texte lisible, mais même avec des polices bizarres ou une mauvaise écriture, il est capable de découvrir ce qu’est le texte.

Commencez une nouvelle note.

Appuyez sur l’icône de l’appareil photo en haut au centre de la note.

Appuyez sur le numériser du texte option. Un viseur apparaîtra sur l’écran.

Dirigez la caméra vers le texte et vous pouvez voir, en temps réel, comment le texte de l’image est converti en texte utilisable et modifiable dans votre note.

Numérisation de texte dans une note

3. Comment utiliser et configurer des notes rapides

Quick Notes a été réintroduit avec iOS 15 en tant que nouvelle forme d’interaction avec votre application de notes via une fenêtre flottante. Il s’agissait d’une petite fenêtre flottante de l’application Notes qui pouvait être placée n’importe où sur l’écran pour prendre une note rapide. Il existe deux manières de créer des notes rapides.

La première consiste à passer par les paramètres de notes. Accédez à Paramètres > Notes > Gestes de coin.

Vous pouvez également lancer Quick Notes en l’ajoutant à votre centre de contrôle. Accédez à Paramètres > Centre de contrôle > Ajouter une note rapide.

Maintenant que tout est configuré, vous pouvez facilement lancer la fonction Quick Note en balayant le coin inférieur de votre iPad ou en abaissant le centre de contrôle et en appuyant sur la bascule Quick Notes ; ce qui rend la fonction Quick Note si utile, c’est qu’elle est entièrement redimensionnable et agit exactement comme l’application Notes normale. Vous pouvez taper dessus, utiliser votre crayon, dessiner avec votre doigt, ajouter des liens, ajouter des signets, parcourir des notes plus anciennes, etc.

4. Verrouiller des notes individuelles

La possibilité de verrouiller les notes nativement dans iOS est une nouveauté. Il y a toujours eu des solutions de contournement à cela car c’était une fonctionnalité très demandée, mais maintenant vous pouvez verrouiller n’importe quelle note directement depuis l’application Notes ! Tout ce que tu dois faire est:

Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit.

Appuyez sur le bouton de verrouillage.

Il vous demandera d’entrer une épingle.

Ensuite, une icône de cadenas apparaît dans le coin supérieur droit avec le cadenas en position déverrouillée.

Appuyez sur l’icône de verrouillage pour verrouiller la note.

5. Utilisez Siri pour prendre une note

J’ai récemment découvert que vous pouvez utiliser Siri pour prendre une note, et cela a changé la donne !

Activez Siri (appuyez longuement sur le bouton de verrouillage ou dites Salut Siri).

Dites « Retirez cette note ».

Siri répondra par « Que voulez-vous qu’il dise? »

Ensuite, prononcez votre note.

Siri affiche alors un aperçu de votre note et vous pouvez appuyer dessus pour être pris dans l’application Notes.

Remarques Siri

Conclure

Ci-dessus, une vidéo de présentation complète mettant en évidence le reste de mes 12 fonctionnalités Apple Notes préférées que j’utilise chaque semaine. Apple Notes est l’une des applications de prise de notes les plus robustes, et lorsque vous l’associez à la nouvelle application Freeform d’Apple, elle complète vraiment l’écosystème.

Quelles sont vos fonctionnalités Apple Notes préférées et lesquelles utilisez-vous le plus ? Utilisez-vous même Apple Notes ou utilisez-vous une autre application de prise de notes ? Selon vous, quelle est la fonctionnalité qui manque encore à Apple Notes ? Faites-le moi savoir avec un commentaire ci-dessous et nous pourrons discuter!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :