La NASA fait « jouer » l’une des étoiles les plus spectaculaires de la Voie lactée

L’audio, né de la collaboration de l’agence spatiale américaine avec les experts de System Sounds, a été créé avec un procédé de sonification des images du télescope spatial Hubble.

Image de RS Puppis prise par le télescope spatial Hubble. Crédit : NASA, ESA et Hubble Heritage Team (STScI/AURA) – Collaboration Hubble/Europe

Imaginez que vous fermiez les yeux un instant et que vous puissiez entendre le bruit des étoiles. Comment serait-il? Pétillant, pourrait-on dire, surtout après avoir écouté une piste audio exceptionnelle publiée par la NASA, qui a demandé aux experts de System Sounds, un projet de diffusion scientifique qui explore le rythme et l’harmonie de l’univers, de convertir une image extraordinaire de RS Puppis, un Étoile variable céphéide située dans la constellation de Poppa, à environ 6 500 années-lumière.

Le « son » de RS Puppis

Observée par le télescope spatial Hubble, RS Puppis est une supergéante jaune 200 fois plus grosse que le Soleil, entourée d’une nébuleuse réfléchissant les étoiles dont la luminosité oscille de manière rythmique, s’éclaircissant et s’assombrissant sur un cycle de six semaines. La conversion de l’image en son, réalisée par un processus de sonification, offre une nouvelle façon d’expérimenter son éclat, mais elle peut aussi faciliter la compréhension de concepts complexes, offrant une nouvelle perspective.

RS Puppis photographié par le télescope spatial Hubble / Crédit : NASA, ESA et Hubble Heritage Team (STScI/AURA)–Hubble/Europe Collaboration

Dans cette sonification, les scientifiques ont attribué une gradation de teinte basée sur la distance du centre de l’étoile. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, les points du bord extérieur sont associés à des notes plus aiguës et ceux plus proches du centre à des notes plus graves. Une luminosité plus élevée est mappée à un volume plus élevé, et les côtés gauche et droit de l’image sont reproduits en fonction du front sonore de l’auditeur. En d’autres termes, la lumière vers la gauche s’entend davantage dans le haut-parleur gauche tandis que la lumière vers la droite s’entend davantage dans le haut-parleur droit, jusqu’à ce qu’une convergence des sons se forme à mesure que l’on se rapproche du centre.

Comme mentionné, la sonification peut révéler des détails qui, dans la forme originale des données, pourraient être négligés, montrant des modèles, des signaux plus faibles ou des informations qui seraient perdues dans le bruit. Quelque chose qui, dans le cas des variables céphéides telles que RS Puppis, est un outil puissant, car ces étoiles sont parmi les plus utiles de la Voie lactée. Ces corps célestes qui, comme mentionné, varient régulièrement en luminosité, ont une relation connue et distincte entre luminosité et périodicité.

Cette relation nous permet de calculer à quel point une variable céphéide est intrinsèquement lumineuse – non pas à quel point elle nous apparaît lumineuse depuis la Terre, mais la quantité de lumière qu’elle émet réellement. En connaissant sa luminosité, nous pouvons déterminer à quelle distance il se trouve et être utilisé pour cartographier les distances dans la galaxie. La sonification de RS Puppis, qui est une étoile bien étudiée, a cependant un but principalement informatif. Bien qu’il soit agréable d’avoir une nouvelle façon de découvrir l’une des étoiles les plus spectaculaires de la Voie lactée.

