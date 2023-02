Un bug OOBE de Windows 10 vous « oblige » à acheter un abonnement Microsoft 365

Au cours de l’expérience « prête à l’emploi », également appelée OOBE, Windows 10 en profite pour présenter certains des services et applications de Microsoft. Parmi eux, Cortana, Mobile Link ou encore OneDrive figurent. Cependant, ceux de Redmond en profitent également pour promouvoir les abonnements Microsoft 365.

Plus précisément, il propose l’abonnement familial avec un mois d’essai gratuit. Une fois celle-ci terminée, vous devrez passer par la case, chose que Microsoft garantit en nous demandant un moyen de paiement. La nouvelle, c’est que cette étape, qui jusqu’à présent pouvait être omise, est devenue obligatoire… Par erreur.

L’option « non merci » vous amène à payer l’abonnement Microsoft 365

Un utilisateur de Reddit a publié une image de la promotion Microsoft 365 pendant Windows 10 OOBE accompagnée du commentaire suivant :

Windows 10 m’empêche d’accéder au bureau sans être obligé d’accepter l’essai gratuit et de payer 100 $/mois par la suite.

L’utilisateur se voit proposer deux options « Essayer gratuitement » et « Non merci ». Contrairement à ce que l’on pourrait penser, en cliquant sur « Non, merci », le système vous amène à acheter le test et vous oblige à saisir un moyen de paiement.

Apparemment, la seule possibilité d’aller de l’avant est d’accepter ce prétendu chantage et, par la suite, d’annuler l’abonnement Microsoft 365 Famille avant que le premier paiement ne soit effectué… Ce qui n’est pas 100 $ par mois, comme l’indique l’utilisateur de Reddit, mais serait de 10 euros par mois ou 99 euros par an.

Cependant, à partir de Windows Latest, ils indiquent qu’il s’agit en fait d’une erreur. Contre toute attente, le moyen de sauter cette étape est de cliquer sur « Essayer gratuitement ». Effectivement, quelqu’un a foiré en ajoutant la fonctionnalité à ces boutons et ils font le contraire de ce qu’ils sont censés faire.

En bref, si vous vous trouvez dans cette situation, cliquer sur « Essayer gratuitement » vous permettra de sauter cet écran et « non merci » vous amènera à configurer l’abonnement.