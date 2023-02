Sortie de la version personnalisée compacte de Windows 11

Qu’est-ce qui vient de se passer? Windows 95 occupait moins de 100 Mo lors de la première installation. Cependant, une installation propre de Windows 11 nécessite environ 20 Go. Personne ne doute que les logiciels auront besoin de plus de données à mesure que la technologie progresse, mais beaucoup pensent que Windows n’a pas justifié une augmentation de 20 000 % de la taille des installations sur 28 ans. Un développeur l’a peut-être prouvé avec une installation personnalisée qui réduit de moitié la taille par défaut de Windows 11.

Cette semaine, NTDEV a publié Tiny11, une version de Windows 11 qui ne nécessite qu’environ 8 Go de votre disque dur et peut fonctionner sur 2 Go de RAM. Il supprime également les exigences système quelque peu exigeantes de Windows 11, mais les utilisateurs doivent savoir qu’il fait de gros sacrifices pour perdre du poids.

Une version simplifiée de Windows 11 Pro 22H2, Tiny11 est disponible dans une ISO disponible sur archive.org qui ne représente que 3 Go par rapport au téléchargement ISO officiel de 5,1 Go de Microsoft.

La version plus petite du dernier système d’exploitation de Microsoft comprend le strict nécessaire comme le logiciel d’accessibilité, la calculatrice, le bloc-notes et la peinture. Il conserve également le Microsoft Store, afin que les utilisateurs puissent installer tout logiciel Microsoft supplémentaire dont ils ont besoin. Le système est livré avec des comptes locaux par défaut, mais peut également utiliser des comptes en ligne.

Il est enfin là !

Basé sur Windows 11 Pro 22H2, tiny11 a tout ce dont vous avez besoin pour une expérience informatique confortable sans le gonflement et l’encombrement d’une installation Windows standard.

https://t.co/yM1Ip2ljjB pic.twitter.com/Tg5PWUZU1Q — NTDEV @[email protected] (@NTDEV_) 2 février 2023

Le sacrifice que NTDEV attribue le plus à la réduction des effectifs de Windows 11 est le Windows Component Store (WinSxS). Sans cela, les utilisateurs ne pourront pas installer de nouvelles langues ou fonctionnalités majeures. Le développeur dit Tiny11 n’est « pas réparable », mais confirme que le système peut recevoir .NET, les drivers et les définitions de sécurité via Windows Update.

NTDEV assure aux utilisateurs préoccupés par les risques de sécurité d’une version personnalisée de Windows que Tiny11 ne contient rien de sources non Microsoft. Cependant, les utilisateurs soucieux de la confidentialité ne devraient pas l’installer en s’attendant à être totalement exempts de la télémétrie de Microsoft.

L’objectif principal de Tiny11 est d’élargir la gamme de systèmes pouvant accéder à Windows 11. L’édition personnalisée peut s’exécuter sur n’importe quel système exécutant Windows 10 et peut démarrer en double avec ce système d’exploitation.

Windows 11 a lancé une controverse sur ses exigences système étonnamment strictes, en particulier en ce qui concerne les processeurs. En raison des exigences TMP, il nécessite normalement au moins un processeur Intel Core de 8e génération ou AMD Zen+. Les systèmes non pris en charge peuvent exécuter Windows 11, mais cela nécessite de passer par des étapes supplémentaires, que Tiny11 élimine.

Les derniers chiffres de Statcounter indiquent que Windows 11 n’a toujours pas atteint un utilisateur Windows sur cinq. Le dernier système d’exploitation de Microsoft continue de gagner des parts de marché, mais beaucoup plus lentement que Windows 10, qui fonctionne toujours sur au moins 70 % des systèmes Windows.