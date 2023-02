Une splendide grenouille silencieuse a été découverte en Tanzanie : elle ne coasse pas

Lors d’une expédition dans une forêt tanzanienne, les biologistes ont découvert une nouvelle espèce de grenouille, qui curieusement ne coasse pas et n’émet aucun appel à communiquer.

La grenouille qui ne croasse pas découverte en Tanzanie. Crédit : Christoph Liedtke

Au cœur d’une forêt en Tanzanie, en Afrique, une nouvelle et magnifique espèce de grenouille a été découverte, qui a une particularité très particulière : elle ne coasse pas et n’émet aucun cri. Il est absolument silencieux. On connaît très peu de grenouilles qui n’utilisent pas d’appels pour communiquer avec d’autres membres de leur espèce. Selon les scientifiques qui ont découvert l’amphibien, qui fait partie des grenouilles de canne africaines ou plus simplement des grenouilles de canne (genre Hyperolius), s’appuie probablement sur un stimulus tactile pour se reconnaître, en utilisant la colonne vertébrale « comme quelque chose comme le braille ».

La nouvelle espèce de grenouille qui ne coasse pas a été découverte par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de l’Université de Cincinnati, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Natural History Museum de Londres, du Département de zoologie et de la conservation de la faune du Dar es Salaam University (Tanzanie) et la Station Biologique Donana de Séville (Espagne). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Lucinda P. Lawson, professeur au Département des sciences biologiques de l’Université américaine, ont découvert la grenouille après avoir minutieusement tamisé la réserve forestière du nord de Mamiwa-Kisara, une forêt résiduelle située dans les montagnes Ukaguru en Tanzanie, d’où dérive le nom scientifique choisi pour la nouvelle espèce (Hyperolius ukaguruensis).

Crédit : Christoph Liedtke

Des scientifiques s’étaient rendus sur le site en 2019 pour rechercher le crapaud arboricole Churamiti maridadi, qui n’a été vu que deux fois dans la forêt dans le passé et est maintenant considéré comme éteint, une condition qu’il partage avec de nombreux autres amphibiens. Au cours de l’expédition, les chercheurs ont non seulement passé au crible la forêt, dans laquelle ils ont caché des « pièges » pour attraper les amphibiens, mais ont également laissé les photographies du crapaud aux habitants des villages voisins pour voir si quelqu’un l’avait vu. La forêt, malheureusement, est exposée à un impact anthropique de plus en plus important – entre les braconniers et l’abattage des arbres pour le bois – et est donc un écosystème très menacé.

Au cours des recherches, malheureusement, aucune trace du crapaud arboricole n’a été trouvée, mais le professeur Lawson et ses collègues ont rencontré une grenouille qu’ils n’avaient jamais vue auparavant. Les experts étaient sûrs du genre, compte tenu également des épines curieuses à hauteur de la gorge, mais la couleur particulière – brun doré au lieu de vert/verdâtre – leur a fait comprendre qu’il pourrait s’agir d’une nouvelle espèce. La grenouille silencieuse, entre autres, a également des yeux nettement plus petits que ceux des autres grenouilles «épineuses» appartenant à son groupe taxonomique. Grâce à des investigations morphologiques, génétiques et génomiques, les chercheurs ont pu confirmer qu’il s’agissait bien d’une toute nouvelle espèce de grenouille de canne.

Crédit : Christoph Liedtke

« C’est un groupe de grenouilles très étrange. Les mâles n’utilisent pas d’appels comme la plupart des autres grenouilles. Nous pensons qu’ils pourraient utiliser la colonne vertébrale comme quelque chose comme le braille pour la reconnaissance des espèces. Sans rappel, ils ont besoin d’un autre moyen de se reconnaître », a déclaré le professeur Lawson dans un communiqué de presse. À partir d’enquêtes génétiques, les chercheurs ont découvert que la nouvelle espèce est un proche parent d’une autre grenouille gravement menacée d’extinction. Ils pensent que c’est trop Hyperolius ukaguruensis. Une des raisons réside justement dans le fait qu’il vit dans une forêt fortement menacée par l’homme. Si la forêt est détruite, les grenouilles pourront difficilement se déplacer ailleurs. Pour cela, ce qui reste des habitats vierges des montagnes Ukaguru doit être absolument protégé. Les détails de la recherche « Diversification des grenouilles roseaux à gorge épineuse (Anura : Hyperoliidae) avec la description d’une nouvelle espèce à aire restreinte des monts Ukaguru, Tanzanie » ont été publiés dans la revue scientifique PloS ONE.

