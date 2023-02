Vous devez désinstaller ces dangereuses fausses applications ChatGPT dès maintenant

Les hackers pointent déjà le bout de leur nez en direction de ChatGPT, profitant de sa popularité. Aussi bien sur l’App Store que sur le Google Play Store, les applications de clonage ont rapidement décollé. De toute évidence, vous devez vous méfier d’eux car ils ont été conçus pour voler vos données et vous obliger à dépenser d’énormes quantités d’argent.

Le chatbot développé par OpenAI a rapidement été utilisé de manière malveillante. Alors que de fausses applications tentent de tromper les utilisateurs, les pirates utilisent déjà ChatGPT pour voler les données des utilisateurs. De fausses copies de l’application sont disponibles sur Google Play Store et App Store moyennant des frais mensuels élevés.

Il y en a une tonne disponibles sur l’App Store et Google Play Store, comme le montre Top10VPN. Malgré le fait qu’il n’existe actuellement qu’une version en ligne de ChatGPT, les développeurs ont inondé les magasins d’applications avec leurs applications copiées pour voler vos données.

Vous devriez éviter ces fausses applications ChatGPT

Sur Androïd :

Compagnon de chat IA

ChatGPT 3 : ChatGPT IA

Parler GPT – Parler à ChatGPT

Assistant d’écriture ChatGPT AI

Ouvrir le chat – Application AI Chatbot

Sur iOS :

Chat ouvert – Chatbot IA

Wisdom AI – Votre assistant IA

Chat AI : assistant personnel d’IA

Alfred – Discuter avec GPT 3

TalkGPT – Parlez à ChatGPT

Écrivez pour moi GPT AI Assistant

Génie – Assistant IA GPT

Les applications ChatGPT clonées sont mauvaises pour votre portefeuille et votre vie privée

Top10VPN est arrivé à la conclusion suivante après avoir effectué un certain nombre d’analyses approfondies des applications basées sur ChatGPT-3 les plus connues : « Nous avons trouvé une poignée d’applications fausses et impures qui n’apportaient aucune valeur aux utilisateurs. Au lieu de cela, ils ont envahi leur vie privée pour utiliser leurs données. Vos informations de localisation sont partagées avec ByteDance, Amazon, Appodeal et InMobi, entre autres, via l’application ChatGPT AI Writing Assistant ».

La plate-forme reproche également à certaines applications de facturer des montants élevés pour des services offerts gratuitement. « Une application coûte 290 $ par semaine, ce qui équivaut à plus de 15 000 $ par an ». N’oubliez pas que ChatGPT est un outil entièrement gratuit. Incontestablement, OpenAI propose un abonnement mensuel de 20$ avec certains avantages (accès prioritaire, meilleure réactivité, test de nouvelles fonctionnalités)…

Voici les nombreuses façons dont ces applications frauduleuses violent votre vie privée :

Applications Android

Collecte de données personnelles intrusives : les 10 applications de clonage ChatGPT les mieux classées du Play Store de Google collectent et partagent des données avec de faibles protections de la vie privée.

Empreinte digitale de l’appareil : 5 applications permettent aux trackers tiers d’identifier les appareils des utilisateurs.

Adresses IP : 2 applications collectent et partagent les adresses IP des utilisateurs avec des tiers.

TikTok/ByteDance : 1 application (ChatGPT AI Writing Assistant, 100 000 installations) suit les données de localisation et les partage avec ByteDance, Amazon et d’autres.

Autorisations risquées : 3 applications ont des autorisations avec des impacts sur la vie privée, dont 2 avec l’autorisation « enregistrer de l’audio » mais dont les fonctions vocales n’étaient pas disponibles dans l’application.

Fonctions de code inactives risquées : presque toutes les applications comportent un code avec des impacts sur la confidentialité qui ne disposent pas des autorisations pertinentes, c’est-à-dire l’emplacement, l’appareil photo, le stockage en lecture/écriture et l’accès aux photos et vidéos.

Applications de récupération d’argent : 9 applications profitent de la technologie GPT-3 actuellement gratuite d’OpenAI. 3 applications facturent l’accès, une autre propose un niveau sans publicité.

Applications Fly-by-night : 3 applications ont été supprimées de Google Play lors de la recherche Top10VPN.

Applications iOS