Comment utiliser les capteurs de température et d’humidité HomePod et les appareils tiers qui font de même

Vous avez les nouveaux haut-parleurs intelligents HomePod 2 ou HomePod mini ? Si tel est le cas, vous avez accès à des capteurs de température et d’humidité intégrés avec le logiciel 16.3 qui peuvent être utiles de diverses manières. Voici comment configurer et utiliser les capteurs de température et d’humidité HomePod et nous verrons comment apporter la même fonctionnalité à l’application Home sans HomePod.

Apple a activé les capteurs de température et d’humidité dormants dans le HomePod mini avec sa mise à jour 16.3 et le HomePod 2 relancé est également livré avec les mêmes capacités matérielles et logicielles.

Pour l’instant, il n’y a pas d’option pour définir un HomePod comme thermostat principal – la valeur par défaut reste le thermostat HomeKit de votre maison si vous en avez un. Mais vous pouvez utiliser les lectures de température et d’humidité dans les pièces où vous avez HomePod mini ou HomePod 2 pour configurer des automatisations comme allumer votre four ou A/C, allumer une prise intelligente contrôlant un radiateur ou un humidificateur, etc.

Ci-dessous, nous verrons comment utiliser les capteurs de température et d’humidité HomePod intégrés et comment ajouter cette fonctionnalité à l’application Home avec certains appareils tiers.

Comment utiliser les capteurs de température et d’humidité HomePod

Remarque : Les capteurs de température et d’humidité sont uniquement inclus avec HomePod 2 et HomePod mini

Assurez-vous que votre iPhone et votre HomePod mini ou HomePod 2 sont tous exécutant le logiciel iOS 16.3/HomePod 16.3 HomePod 2 est livré pour certains utilisateurs avec 16.0 – vérifiez et mettez à jour votre logiciel en vous dirigeant vers l’application Home> votre HomePod> balayez vers le bas jusqu’à l’icône d’engrenage> recherchez la mise à jour disponible en haut

Si vous ne pouvez pas mettre à jour – lisez notre guide sur un bug connu et sa solution de contournement Ouvrez le Application d’accueil Appuyez sur Climat au sommet Vous devriez maintenant voir une plage de température et d’humidité – appuyez dessus pour voir plus de détails Pendant un certain temps après la mise à jour de vos HomePods vers 16.3, vous pouvez voir un message de calibrage avant que les données en direct ne soient disponibles Lorsque vous appuyez sur la température ou l’humidité, vous verrez tous les appareils rapportant des données, y compris les thermostats HomePod mini, HomePod 2 et HomeKit Vous pouvez choisir l’un de vos HomePods pour créer une automatisation autour de la température ou de l’humidité > Ajouter une automatisation

Voici à quoi cela ressemble :

Vous pouvez maintenant renommer le capteur de température / humidité du HomePod, créer une automatisation et composer d’autres paramètres comme s’il apparaissait dans votre résumé d’accueil et plus encore.

Découvrez de plus près comment démarrer avec les capteurs de température et d’humidité HomePod dans la vidéo de mon collègue Derek :

Obtenez des capteurs de température/humidité HomeKit sans HomePod 2 ou HomePod mini

Si vous souhaitez obtenir des capteurs de température et d’humidité plus d’endroits dans votre maison sans un HomePod moderne, voici quelques excellentes options :

Eve Room with Thread à 99 $ – Cet appareil HomeKit pointu offre des capteurs de température, d’humidité et également de concentration de COV Non seulement il offre ces données dans l’application Home, mais il comprend un écran e-ink à contraste élevé pour vérifier rapidement la température/l’humidité/les COV de votre maison.

ONVIS Smart Sensor à 26 $ – Un moyen plus simple et plus abordable d’ajouter une surveillance de la température et de l’humidité dans l’application Home. Cela inclut également un détecteur de mouvement.

Capteur de mouvement Philips Hue à 40 $ – Bien qu’il soit commercialisé en tant que capteur de mouvement, cet accessoire compatible Hue HomeKit comprend un capteur de température qui s’affiche dans l’application Home.

Capteurs d’ambiance ecobee supplémentaires à 79 $ – Si vous avez un thermostat ecobee HomeKit compatible, vous pouvez ajouter une surveillance de la température et du mouvement avec ces capteurs sans fil

