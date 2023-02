La femelle gibbon donne naissance à un petit mais est restée seule pendant un certain temps : le zoo révèle le mystère

Dans un zoo japonais, une femelle gibbon aux mains blanches nommée Momo a accouché d’un bébé à l’étonnement de tous, ayant longtemps vécu seule. Maintenant, le mystère a enfin été révélé.

Deux gibbons à mains blanches. Crédit : wikipédia

Un événement plutôt curieux s’est produit dans un zoo japonais qui a intrigué les gardiens, les vétérinaires et les visiteurs. Une femelle gibbon à mains blanches (Hylobates lar) appelée Momo, en effet, elle a donné naissance à un bébé bien qu’elle ait longtemps vécu seule dans sa cage. Puisque chez ces merveilleux primates la gestation dure entre 6 et 7 mois, quelque chose a dû se passer. Et non, la parthénogenèse – un mode de reproduction dans lequel l’ovule se développe sans fécondation – n’a rien à voir avec cela, puisque le sperme du mâle est nécessaire à la reproduction chez les singes. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Les principaux soupçons se sont inévitablement portés sur l’un des quatre gibbons mâles qui vivent dans la cage d’à côté, au cœur du parc national de Saikai Kujukushima Zoo & Botanical Garden, le jardin zoologique où s’est déroulée l’histoire. Mais comme le rapporte Vice.com, les cages sont séparées par deux barrières robustes et un treillis métallique, qui rendent le contact entre les spécimens et donc l’accouplement impossible. L’an dernier, comme le précise le journal japonais anglophone The Mainichi, le personnel du zoo a voulu percer le mystère de cette naissance « miraculeuse » et a fait intervenir un scientifique de l’université de Kyoto, le chargeant d’effectuer un test ADN sur des échantillons biologiques (excréments et fourrure) de l’enfant de Momo et des pères potentiels. Le généticien a facilement identifié le père du bébé, un homme de 34 ans nommé Itou qui vit dans la cage à côté. Mais si les deux étaient séparés par des cages, comment se sont-ils accouplés ?

Le zoo a précisé que pendant les heures de visite les gibbons sont présentés au public à tour de rôle, matin et après-midi, donc Momo – qui a 12 ans – et Itou ne se rencontrent jamais. Cependant, il existe un espace commun entre la cour et la cage d’exposition, et celui-ci est également séparé par un panneau qui empêche le contact entre les singes. Mais pas tout à fait. Le panneau est en effet perforé, avec de minuscules trous d’un diamètre de 9 millimètres. Eh bien, le personnel du zoo est arrivé à la conclusion que Momo et Itou ont eu des relations sexuelles à travers l’un de ces petits trous lors d’un changement de quart de travail. Une scène assez surréaliste et grotesque à imaginer – sur les réseaux sociaux on fait beaucoup de blagues sur des pratiques en vogue dans certains genres hardcore – mais aussi profondément triste, qui met en lumière à quel point la captivité prive ces animaux de leurs besoins naturels les plus élémentaires. Condamnés à s’accoupler de manière ridicule et insatisfaisante en raison de l’emprisonnement auquel ils ont été contraints par l’être humain, juste pour le simple profit.

Momo et Itou, cependant, ne pourront plus s’accoupler comme ça. Le zoo a en effet décidé de remplacer le panneau de séparation perforé par un panneau métallique sans trous. Avec tout le respect que je dois à l’instinct reproducteur des pauvres singes. Au moins, le bébé de Momo et Itou est en bonne santé et a maintenant atteint un poids de 12 kilogrammes. Lui aussi, comme ses parents, sera malheureusement condamné à vivre toute son existence enfermé dans une cage. Jun Yamano, le surintendant du zoo, a déclaré à Vice qu’à l’avenir, ils essaieront de transférer Itou dans la cage avec Momo et son fils, pour les faire vivre comme une seule famille. Une petite lueur de lumière.

