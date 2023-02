La nouvelle mise à jour bêta pour PS5 apporte les appels Discord et la prise en charge VRR 1440p

Sony PlayStation 5 est une excellente console qui est sortie en 2020. Même si nous sommes en 2023, la console n’a jamais vraiment obtenu de support pour Discord. Si vous ne savez pas ce qu’est Discord, Discord est une plateforme sociale utilisée par de nombreux joueurs. Avec Discord, les utilisateurs peuvent envoyer des SMs et même passer des appels audio et vidéo sur différents serveurs, publics ou privés. Discord est actuellement disponible sur PC et appareils mobiles.

L’année dernière, nous avons vu Discord se rendre lentement disponible sur la console de jeu Xbox avec un ensemble limité de fonctionnalités. Cette fois, c’est enfin une bonne nouvelle pour les propriétaires de la PlayStation 5. Les utilisateurs qui font partie du programme bêta de la PS5 reçoivent maintenant une nouvelle mise à jour massive. Oui, il s’agit d’une grosse mise à jour qui apporte de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge de Discord. La nouvelle mise à jour bêta de la PS5 comprend des fonctionnalités que vous pouvez vérifier ci-dessous.

Nouvelles fonctionnalités sociales

Rejoignez un chat vocal Discord sur votre console PS5

Télécharger manuellement les captures de jeu sur l’application PlayStation

Nouvelle vignette « Amis qui jouent »

Nouvelle icône « Rejoindre le jeu » dans les discussions de groupe

Démarrer ou demander un écran de partage à partir du profil de votre ami

Options de jeu et de personnalisation

Préréglages de jeu pour les préférences de session multijoueur

Trier et filtrer les jeux lors de l’ajout de jeux à une liste de jeux

Utilisez des filtres dans votre bibliothèque pour trouver facilement des jeux PS VR, ainsi que des titres PS VR2

Socket en charge du taux de rafraîchissement variable pour une résolution de 1440p

Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité et de facilité d’utilisation

Migration des données enregistrées PS4 vers PS5

Transfert de données PS5 vers PS5

Améliorations du lecteur d’écran

Mise à jour du périphérique sans fil pour le contrôleur sans fil DualSense

Capture de jeu à l’aide de commandes vocales

Vous pouvez consulter plus de détails sur le journal des modifications de la mise à jour bêta de la PS5 en vous rendant sur le blog officiel PlayStation en utilisant ce lien.

Cette nouvelle mise à jour est maintenant déployée pour sélectionner les utilisateurs du programme bêta PS5. Une fois les tests bêta terminés, nous pouvons nous attendre à ce que tous les utilisateurs de la console PS5 reçoivent cette nouvelle mise à jour riche en fonctionnalités qui inclut les appels Discord et la prise en charge PS VRR pour 1440p. Si vous êtes quelqu’un qui cherche à obtenir ces nouvelles fonctionnalités pour la PS5, vous voudrez peut-être rejoindre le programme bêta pour votre PS5. Ou vous pouvez attendre la mise à jour stable qui sera bientôt disponible.

Comment rejoindre le programme bêta PS5

Le programme bêta pour la PS5 n’est disponible que dans les régions suivantes

Canada

France

Allemagne

Japon

Royaume-Uni

États-Unis

Tout ce que vous avez à faire pour rejoindre le programme bêta de votre PS5 est simplement de visiter ceci Page d’inscription au programme bêta sur votre PC ou appareil mobile, et remplissez les informations requises ainsi que votre compte réseau PlayStation valide. Une fois que vous vous êtes inscrit et que vous avez été autorisé à rejoindre le programme bêta, la mise à jour du programme bêta apparaîtra sur votre PlayStation. Téléchargez et installez la mise à jour pour tester et profiter des nouvelles fonctionnalités.

