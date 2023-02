ChatGPT ajoute 100 millions d’utilisateurs en deux mois, ce qui en fait la croissance la plus rapide "application" déjà

En bref : la récente montée en popularité de ChatGPT a été fulgurante, c’est le moins qu’on puisse dire. Selon une nouvelle analyse, la plate-forme d’IA a atteint 100 millions d’utilisateurs en janvier après son lancement le 30 novembre, ce qui en fait l’application grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire, bien que le chatbot lui-même ne pense pas qu’elle devrait être classée comme une application.

Selon une analyse de la banque suisse UBS, la vitesse à laquelle ChatGPT a ajouté 100 millions d’utilisateurs en fait l’application grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire – plus d’un million de personnes utilisaient le site dans les cinq jours suivant son lancement. Reuters note que cela le place devant TikTok, qui a mis neuf mois pour atteindre 100 millions d’utilisateurs. Instagram, quant à lui, a mis deux ans et demi pour atteindre le même chiffre.

Vous saviez que ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce que nous fassions cela (prolonger le @MintMobile des économies avec @OpenAIC’est). pic.twitter.com/uf2jblpG2j —Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 10 janvier 2023

Cependant, lorsque ZDNet a demandé à ChatGPT s’il s’agissait vraiment de l’application à la croissance la plus rapide de l’histoire, il a répondu : « Non, le modèle de langage GPT-3 d’OpenAI, qui alimente ChatGPT, n’est pas une application, c’est un modèle d’apprentissage automatique conçu pour générer des ressources humaines. comme du texte basé sur l’entrée qui lui est fournie. GPT-3 a été largement reconnu comme l’un des modèles de langage les plus importants et les plus avancés à ce jour, mais ce n’est pas une application et n’a pas été mesuré en termes de croissance des utilisateurs.

La popularité de ChatGPT indique que l’accès à la plateforme n’est pas facile ; il est généralement à capacité maximale et propose d’informer les gens lorsqu’il y a de la place. Cela pourrait changer après le lancement d’une option d’abonnement de 20 $ par mois, appelée ChatGPT Plus, qui offre un accès prioritaire aux périodes de pointe, des temps de réponse plus rapides, plus de stabilité et un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations. Le niveau est désormais disponible aux États-Unis, bien qu’il existe une liste d’attente pour ceux qui souhaitent s’inscrire.

ChatGPT fait beaucoup de gros titres en ce moment. Hier a annoncé que Microsoft, qui a intégré plusieurs services d’IA dans sa plate-forme cloud Azure et investit 10 milliards de dollars supplémentaires dans le créateur OpenAI, intégrera le modèle de langage GPT-4 de l’entreprise, une version plus rapide du modèle d’apprentissage automatique actuellement utilisé par ChatGPT, dans le moteur de recherche Bing.

La popularité soudaine des IA génératives a fait craindre que les étudiants ne les utilisent pour tricher. Cela a conduit OpenAI à créer un classificateur d’IA conçu pour identifier si le texte a été écrit par un humain ou créé par une intelligence artificielle « à partir d’une variété de fournisseurs », y compris ChatGPT. Malheureusement, le classificateur dans sa version bêta actuelle n’est pas très bon dans son travail.