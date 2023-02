C’est le plus vieux chien du monde, voici son âge

Il a battu le record absolu qui tenait depuis près d’un siècle, faisant partie du Guinness World Records.

Bobi, un rafeiro do Alentejo né le 11 mai 1992, est le plus vieux chien vivant et le plus vieux chien de tous les temps / Guinness World Records

Bobi, un pur-sang rafeiro do Alentejo, est entré dans le Guinness World Records pour sa vieillesse mûre. Le chien, qui a toujours vécu avec la famille Costa à Conqueiros, au Portugal, a 30 ans et a battu le record absolu qui durait depuis près d’un siècle, détenu auparavant par Bluey, un chien de bouvier australien décédé en 1939 à la âge de 29 ans et cinq mois.

Bobi, qui avait 30 ans et 266 jours au 1er février, a été couronné chien le plus âgé de tous les temps et sa vieillesse a été validée par la base de données du service médical vétérinaire de la municipalité de Leiria, où Bobi a été enregistré en 1992. Son dossier est entré dans le livre des records. deux semaines seulement après qu’un autre chien, Chihuahua Spike, âgé de 23 ans, a été désigné comme le chien vivant le plus âgé. Depuis lors, Guinness World Records a mis à jour ses records, reconnaissant Bobi comme le plus vieux chien vivant et le plus vieux chien de tous les temps.

Le spécimen, dont la race a une espérance de vie moyenne de 12 à 14 ans, se porte bien pour son âge et, mis à part une frayeur en 2018, lorsqu’il a été hospitalisé après un effondrement soudain dû à des difficultés respiratoires, il a connu une vie relativement sans problème. vie. Leonel Costa, qui avait huit ans à la naissance de Bobi, a expliqué que le secret de sa longévité réside peut-être dans l’environnement « calme et paisible » dans lequel il vit. Ou que cela pourrait être quelque chose d’héréditaire, puisque la mère du chien a vécu jusqu’à 18 ans.

Bobi en 2016 et 2023 / Records du monde Guinness

Né le 11 mai 1992 dans une annexe avec trois frères, Bobi est le seul survivant des quatre, car à l’époque la famille avait trop d’animaux et a décidé de supprimer les chiots, mais le chien a réussi à échapper à son triste sort. Leonel et ses frères et sœurs ont caché l’existence du chien à leurs parents, jusqu’à ce que la vérité éclate et que Bobi fasse partie de la famille, qui lui donne à manger la même nourriture qu’à la maison.

« Entre une boite de pet food ou un morceau de viande, Bobi n’hésite pas et choisit notre nourriture” dit Leonel, qui fait toujours tremper les aliments dans l’eau pour enlever la majeure partie de l’assaisonnement. Cependant, au fil des ans, Bobi n’est plus le chien agile qu’il était, il a quelques difficultés à marcher et, bien que son état de santé soit très bon pour son âge, il a quelques problèmes de vision. « Il est le dernier d’une longue lignée d’animaux» dans la famille Costa, a ajouté Leonel, mais c’est «unique en son genre”.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :