Comment regarder Dear Edward, avec Connie Britton

Apple TV + présente cette semaine Cher Edward, une nouvelle série dramatique de Jason Katims. La série met en vedette Connie Britton, Colin O’Brien, Taylor Schilling et bien d’autres dans ce drame d’ensemble à la suite d’un accident d’avion tragique, qui ne laisse qu’un seul survivant : un garçon de 12 ans. Voici comment regarder Dear Edward.

La série est basée sur le roman Dear Edward d’Ann Napolitano. Colin O’Brien joue le jeune garçon, Edward Adler, qui est le seul survivant de l’accident d’avion mortel. La série montre comment et pourquoi des étrangers peuvent se regrouper à la suite d’une tragédie, alors qu’ils font face au chagrin et au deuil de ceux qu’ils ont perdus.

Le casting de l’émission est dirigé par Connie Britton. Dear Edward voit Britton retrouver le showrunner Jason Katims, dans leur premier projet à travailler ensemble depuis Friday Night Lights.

Le drame en dix épisodes est diffusé chaque semaine sur Apple TV +. Les trois premiers épisodes sont diffusés aujourd’hui, le 3 février, avec un nouvel épisode tous les vendredis jusqu’au 24 mars.

Comment regarder Cher Edward

Dear Edward est disponible exclusivement sur le service de streaming Apple TV+. Apple TV + coûte 6,99 $ par mois et est disponible dans le cadre du forfait d’abonnement Apple One. Un seul abonnement Apple TV+ peut être partagé avec jusqu’à six personnes via le partage familial.

Accédez à Apple TV+ via l’application Apple TV, disponible sur les appareils Apple, les téléviseurs intelligents, Amazon Fire Stick, PlayStation, Xbox, Roku et plus encore. Vous pouvez également regarder dans un navigateur Web PC sur tv.apple.com.

