Actu : Les nouveaux AirPods Max, HomePod mini et les AirPods à bas prix commenceront la production de masse au second semestre 2024

L’analyste Apple respecté Ming-Chi Actu aujourd’hui dit qu’il s’attend à Apple actualisera ses produits audio acoustiques à partir du second semestre 2024. Plus précisément, Actu prévoit qu’un nouveau modèle d’AirPods Max, le HomePod mini de deuxième génération et un nouveau modèle d’AirPods à bas prix entreront en production de masse à ce moment-là.

Les expéditions de ces produits seraient ensuite déployées auprès des clients entre la fin de 2024 et le premier semestre de 2025. Avec le lancement du HomePod (deuxième génération) aujourd’hui, il semble qu’il faudra beaucoup de temps avant de voir des mises à jour importantes d’Apple. gamme de produits audio.

Les écouteurs AirPods Max ont été lancés en décembre 2020, donc une actualisation fin 2024 au plus tôt verrait ce produit rester inchangé pendant plus de quatre ans. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Apple actualiserait la gamme de couleurs entre-temps.

Le HomePod mini a également été lancé en novembre 2020. Apple a lancé de nouvelles options de couleur un an plus tard, en novembre 2021. Il a également récemment déverrouillé les fonctionnalités de détection de température et d’humidité via une mise à jour logicielle. Mais encore une fois, Actu ne s’attend pas à ce que le modèle de deuxième génération soit mis en vente avant un certain temps, une autre période de quatre ans.

Actu a déjà mentionné l’idée d’AirPods à bas prix en 2024, en utilisant auparavant le nom « AirPods Lite » pour les décrire. Essentiellement, ils seraient des versions dépouillées des AirPod actuels de sorte qu’ils puissent être vendus à un prix moins cher, probablement pour qu’Apple puisse vendre ses écouteurs véritablement sans fil au prix magique de 99 $ pour la première fois.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :