Jupiter a officiellement 12 nouvelles lunes : a dépassé (pour l’instant) le « Seigneur des Anneaux » Saturne

Le Minor Planet Center (MPC) a publié les orbites de 12 nouvelles lunes découvertes autour de Jupiter. Ils sont tous très petits et distants, avec des orbites rétrogrades. Maintenant, la planète en compte officiellement 92.

Jupiter et la lune Europe. Crédit : NASA/JPL–Caltech

Jupiter est officiellement la planète du système solaire qui compte le plus de lunes, du moins parmi celles que nous avons réussi à identifier. Le Centre des planètes mineures (MPC) de l’Union astronomique internationale (UAI), l’organisme chargé de classer et de nommer les petits corps célestes tels que les satellites naturels, les astéroïdes et les comètes, a en effet récemment publié les orbites de 12 nouvelles lunes du la plus grande planète du système solaire, portant le nombre total à 92. Cela indique que Jupiter vient de dépasser le « Seigneur des Anneaux » Saturne, qui en compte officiellement 83.

Cependant, il est très probable que cette bataille à longue distance entre les deux géantes gazeuses pour savoir qui est entouré des satellites les plus naturels se poursuivra très longtemps, avec des dépassements et des contre-dépassements constants. Détecter ces petits corps célestes est en effet extrêmement compliqué, mais à mesure que les technologies et les techniques d’analyse progressent, les scientifiques sont de plus en plus capables de les intercepter. Parmi les « chasseurs de lune » les plus célèbres figure le professeur Scott Sheppard de la Carnegie Institution of Science à Washington, qui en 2018 avec son équipe en avait découvert 12 autres (et en avait également identifié 20 pour Saturne). C’est précisément au professeur Sheppard que l’on doit la découverte de la nouvelle douzaine. Le scientifique a passé les deux dernières années à suivre les orbites de petits corps célestes, déterminant avec certitude qu’il s’agissait de satellites naturels autour de Jupiter. Maintenant, l’approbation du Minor Planet Center est également arrivée, qui, comme indiqué, a publié ses orbites.

Sur les 12 nouvelles lunes de Jupiter, 9 ont une orbite rétrograde, c’est-à-dire qu’elles se déplacent autour du géant du système solaire dans le sens opposé à celui des autres lunes principales, comme les quatre satellites Médicis (Io, Ganymède, Europe et Callisto ). De nombreux satellites lointains de Jupiter ont un mouvement rétrograde, comme Carpo, S/2003 J 12 (le premier avec cette caractéristique) et ceux des divers groupes externes, appelés Ananke, Carme, Pasife etc etc. Les trois autres lunes ont plutôt un mouvement prograde – ou dans la « bonne direction » – et se trouvent dans le groupe Himalia et Carpo. Toutes les nouvelles lunes mettent au moins 340 jours terrestres pour effectuer une orbite complète autour de la planète, les plus éloignées prenant plus de 500 jours. Les satellites naturels sont très petits.

Comme le précise skyandtelescope qui a rapporté la nouvelle de la découverte de satellites naturels, le plus grand nombre d’objets d’un diamètre inférieur à 3 kilomètres orbitent autour de Saturne et non autour de Jupiter. Pour cette raison, selon les érudits, si nous pouvions compter tous les objets – même les plus petits – autour des larmes, le Seigneur des Anneaux gagnerait probablement le défi du plus grand nombre de lunes avec Jupiter.

