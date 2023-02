Microsoft intégrera ChatGPT dans Bing alors qu’OpenAI commence à monétiser le chatbot AI

Très attendu : Quelques mois seulement après son lancement sous forme de prototype, ChatGPT pourrait bientôt devenir un outil d’IA omniprésent pour les professionnels et les consommateurs. Cela commence avec Bing de Microsoft, qui est apparemment en train d’être transformé en le premier moteur de recherche commercialisé en masse alimenté par des algorithmes génératifs.

Microsoft a récemment renforcé son partenariat avec OpenAI, intégrant plusieurs services d’IA dans la plate-forme cloud Azure et investissant 10 milliards de dollars supplémentaires dans le laboratoire de recherche basé à San Francisco. Aujourd’hui, le géant de Redmond est sur le point de faire de ChatGPT d’OpenAI la base d’un moteur de recherche « intelligent » potentiellement de nouvelle génération pour le Web.

Selon un rapport non confirmé de Semafor, l’intégration entre les capacités de chatbot de Bing et ChatGPT arrivera dans les prochaines semaines. Microsoft utilisera le modèle de langage GPT-4 d’OpenAI, qui est une version plus rapide du modèle d’apprentissage automatique GPT-3.x actuellement utilisé par le ChatGPT susmentionné.

La vitesse est en effet une condition préalable essentielle pour un moteur de recherche, et GPT-4 peut apparemment fournir des réponses aux invites textuelles en quelques secondes par rapport aux quelques minutes nécessaires pour GPT-3/ChatGPT. Avec une version de Bing alimentée par GPT4 accessible au public, Microsoft pourrait donner à son moteur de recherche en difficulté une chance de défier enfin la poigne de fer de Google sur la recherche en ligne et la publicité contextuelle.

Google travaille bien sûr sur son propre chatbot ML pour la recherche sur le Web et d’autres services, après avoir récemment rappelé les fondateurs Larry Page et Sergey Brin de leur retraite pour les aider. Les utilisateurs pourraient bientôt tester comment l’idée d’un moteur de recherche répondant à une requête de manière familière fonctionne vraiment – ou si c’est vraiment une bonne idée du tout.

OpenAI pense aussi à l’avenir, même si cette fois c’est pour son propre bien. Après les rumeurs et indiscrétions précédentes, l’organisation a maintenant officiellement introduit un abonnement « driver » payant nommé ChatGPT Plus.

Tout comme la version gratuite de ChatGPT, le nouveau service Plus fournit une IA conversationnelle qui « peut discuter avec vous, répondre à des questions de suivi et contester des hypothèses incorrectes ». En payant 20 $ par mois, les utilisateurs bénéficieront d’avantages supplémentaires tels qu’un accès général à ChatGPT même pendant les heures de pointe, des temps de réponse plus rapides (peut-être via un nouveau modèle ML amélioré ?) Et un accès prioritaire aux fonctionnalités et améliorations à venir.

ChatGPT Plus sera disponible pour les clients résidant aux États-Unis, car OpenAI commence à « inviter » des personnes de la liste d’attente du service dans les semaines à venir. L’accès et le support étendus pour d’autres pays viendront à une date ultérieure.

Quant à la version gratuite de ChatGPT, OpenAI indique qu’elle continuera à offrir le service avec les mêmes limitations et capacités. L’abonnement payant servira à « soutenir la disponibilité de l’accès gratuit » autant qu’à financer les opérations et les activités de recherche de l’organisation. Des millions d’utilisateurs gratuits ont donné leur test jusqu’à présent, et OpenAI réfléchit déjà aux prochaines étapes de l’évolution de ChatGPT comme une application mobile et une interface de programmation d’application (API) appropriée.