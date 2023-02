La grippe aviaire « saute » des oiseaux aux mammifères, quels sont les risques pour l’homme

Après les grizzlis en Amérique et les visons en Espagne, les loutres et les renards au Royaume-Uni ont également été testés positifs pour la grippe aviaire.

La grippe aviaire qui, comme par le passé, continue d’être mortelle pour des millions d’oiseaux, menace également les mammifères, avec au moins 200 cas d’infection recensés dans le monde. Après les grizzlis en Amérique et les visons en Espagne, certains renards et loutres au Royaume-Uni ont également été testés positifs pour le virus aviaire hautement pathogène (HPAI) H5N1. Des cas ont été identifiés à Durham, Cheshire et Cornwall en Angleterre ; à Powys au Pays de Galles ; aux Shetland, Hébrides intérieures et Fife, en Écosse, et il y en a neuf au total depuis le déclenchement de la dernière épidémie en octobre 2021. Le dernier cas, par ordre chronologique, a été enregistré en 2023 et concerne un renard roux.

Les autorités sanitaires de l’Agence britannique pour la santé animale et végétale (APHA) pensent que les spécimens ont mangé des oiseaux sauvages infectés par le virus, mais ont également découvert que les animaux avaient une mutation dans le virus qui pourrait les rendre plus faciles à infecter, bien qu’il y ait aucune preuve de transmission entre eux. L’APHA a ajouté qu’il y a « une très faible probabilitéde toute infection généralisée chez les mammifères du pays.

« Un oiseau sauvage malade ou mort contient une énorme quantité de virus. Ainsi, les mammifères qui se nourrissent d’oiseaux morts ou malades sont exposés à de très grandes quantités de virus… Cela donne au virus une chance d’entrer dans une population hôte où il ne se propage normalement pas. – dit-il à Bbc Le professeur Ian Brown, directeur des services scientifiques de l’APHA, a déclaré que le groupe de travail national britannique sur la grippe aviaire intensifie désormais la surveillance des cas de mammifères et l’analyse du génome du virus lui-même, en surveillant de près sa propagation dans les populations mondiales d’oiseaux sauvages. « Le virus est absolument en marche. Et c’est presque remarquable : c’est une seule soucheBrown a ajouté, soulignant la nécessité d’une action internationale supplémentaire pour lutter contre sa propagation.

Depuis octobre 2021, il y a eu cinq cas d’infection par le H5N1 chez l’homme, dont un au Royaume-Uni et un décès en Chine, malgré un grand nombre d’épidémies et d’infections par le H5N1 dans de nombreuses régions du monde chez les oiseaux. Cela indique que la transmission des oiseaux aux humains est très rare et nécessite généralement un contact étroit avec l’animal infecté. La transmission interhumaine est également très rare, de sorte que les autorités sanitaires affirment que le risque pour l’homme est très faible.

Cela n’enlève rien à l’importance de la surveillance, en raison de la capacité évolutive des virus grippaux. En ce sens, l’Organisation mondiale de la santé continue de souligner «l’importance de la surveillance mondiale pour détecter et surveiller les changements virologiques, épidémiologiques et cliniques associés aux virus grippaux émergents ou en circulation qui peuvent affecter la santé humaine (ou animale), et le partage en temps opportun du virus pour l’évaluation des risques”.

