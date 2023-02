Apple supprime l’un de ses postes de direction les plus en vue. Selon un nouveau rapport publié aujourd’hui, Apple supprime le rôle de « chef du design industriel » dans le cadre d’un remaniement plus large. Ce rôle était autrefois détenu par Jony Ive, et plus récemment détenu par Evans Hankey.

Hankey est la meilleure conceptrice de produits d’Apple, en tant que vice-présidente du design industriel, depuis 2019. Elle succède à Jony Ive, qui a quitté Apple en 2019. Dans cette structure, Hankey est responsable de la conception matérielle, tandis qu’Alan Dye est responsable de conception de logiciels et détient le titre de vice-président de la conception d’interfaces humaines

Hankey, cependant, devrait quitter Apple dans les mois à venir, comme annoncé précédemment en octobre, après trois ans à ce poste.

Bloomberg rapporte maintenant qu’après le départ de Hankey, Apple ne nommera pas de nouveau cadre pour occuper le poste de « chef de la conception industrielle ». Il s’agit d’un changement important dans la structure de direction d’Apple, car le « vice-président du design industriel » existe depuis des décennies.

Le rapport indique que le « groupe central de designers industriels » d’Apple relèvera désormais de Jeff Wiliams, directeur de l’exploitation d’Apple. Sous la structure précédente, Hankey relevait de Williams, mais l’équipe de conception principale relevait de Hankey.

Avec ce changement, les concepteurs « les plus anciens » d’Apple obtiendront des « rôles plus importants », mais aucun d’entre eux ne sera élevé au poste de « chef du design industriel » de haut niveau.

Au lieu de cela, le noyau dur de la société, composé d’environ 20 designers industriels, relèvera de Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple. La société confiera également des rôles plus importants à un groupe de designers les plus anciens d’Apple. Hankey a rendu compte à Williams depuis qu’il a pris le poste en 2019, lorsque le meilleur designer Jony Ive est parti pour créer sa propre entreprise. Ce groupe obtiendra des rôles plus importants dans le cadre du changement. Mais Williams a décidé qu’aucun ne serait nommé nouveau chef et que toute l’équipe lui ferait rapport. Cette décision lie plus étroitement le groupe des opérations d’Apple à la conception – un arrangement qui a irrité certains membres du personnel créatif d’Apple. Cela élèvera également Williams, qui est considéré comme un successeur possible du PDG Tim Cook.

Williams a un éventail de responsabilités de plus en plus large chez Apple. La page Web Leadership de la société annonce que Williams « supervise l’ensemble des opérations mondiales d’Apple, ainsi que le service client et l’assistance ». Il dirige également les projets liés à la santé d’Apple, « ouvrant la voie à de nouvelles technologies et faisant progresser la recherche médicale ».

Avis de Netcost-security.fr

L’implication croissante des responsables des opérations dans le processus de conception d’Apple a été critiquée par les commentateurs d’Apple, ainsi que par les concepteurs et les créatifs d’Apple. Il est peu probable que la décision de mettre Williams, un cadre opérationnel vétéran, apaise ces inquiétudes.

Williams est considéré comme un successeur potentiel de Tim Cook pour le rôle de PDG d’Apple.

