Cancer du poumon, un médicament réduit le risque de métastases : des patients indemnes de maladie pendant des années

Le médicament osimertinib prolonge considérablement la survie sans maladie et réduit le risque de métastase et de récidive chez les patients atteints d’une forme de cancer du poumon, le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC). La grande efficacité, démontrée dans une étude de phase 3, donne de l’espoir à de nombreux patients atteints de cette maladie.

Une étude clinique de phase 3 a démontré les bénéfices significatifs d’un médicament contre une forme de cancer du poumon, capable de prolonger significativement la survie sans maladie (DFS) des patients et de réduire le risque de récidive et de métastases, aussi bien localement que localement d’autres parties du le corps. Il s’agit de l’osimertinib, nom commercial Tagrisso, un médicament développé par la société biopharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca pour lutter contre le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC). Il s’agit de la forme la plus courante de cancer du poumon, représentant 85 à 90 % de toutes les tumeurs pulmonaires malignes, comme l’explique un article de l’ESMO. Le principal facteur de risque est représenté par l’habitude de fumer. Le NSCLC est connu pour son risque élevé de récidive et d’agressivité, de sorte que les résultats de la nouvelle étude – une mise à jour d’une enquête précédente – donnent de l’espoir aux nombreux patients atteints d’un cancer du poumon. Rien qu’en France, 80 personnes meurent chaque jour de cette maladie, soit environ 35 000 par an.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de la School of Medicine et du Cancer Center a démontré la grande efficacité de l’osimertinib – un inhibiteur de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance épidermique – contre le cancer du poumon non à petites cellules de l’université de Yale, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Guangdong Lung Cancer Institute (Chine), du Melbourne Department of Medical Oncology (Australie), de la Division d’oncologie thoracique de l’Institut européen d’oncologie (IEO) et de nombreuses autres institutions à travers le monde. Les scientifiques, dirigés par le professeur Roy S. Herbst, chef de l’oncologie médicale au Center for Thoracic Cancers du Smilow Cancer Hospital et au Yale Cancer Center, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené un essai clinique approfondi de phase 3 – appelé ADAURA – randomisé, essai contrôlé par placebo, le «gold standard» de la recherche scientifique. Au total, 682 patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules de stade très avancé (IB-IIIA) avec une mutation spécifique de l’EGFR (récepteur du facteur de croissance épidermique) ont été recrutés. Tous avaient subi une résection chirurgicale complète de la masse tumorale.

Les participants ont été divisés en deux groupes : le premier, en plus du traitement standardisé, s’est vu attribuer 80 milligrammes d’osimertinib (comprimés à usage oral) à prendre une fois par jour pendant trois ans ; le second a reçu un placebo au lieu de l’adjuvant. En croisant toutes les données, la protection significative déclenchée par l’osimertinib par rapport au placebo est apparue. En fait, le professeur Herbst et ses collègues ont observé que la survie sans maladie sur quatre ans était de 73 % dans le groupe osimertinib contre 38 % dans le groupe placebo, soit pratiquement le double. De plus, une récidive s’est produite chez 27 % des patients du premier groupe, contre 60 % dans le groupe placebo. Dans ce cas, l’efficacité était plus que double. Moins de métastases à distance, ainsi que des métastases locales ou régionales de la tumeur primaire ont également été observées chez les patients traités par médicament. Les effets secondaires observés chez les patients sont conformes à ceux observés lors d’essais cliniques antérieurs : ils comprennent la diarrhée, la toux, la fatigue, les douleurs musculo-squelettiques, les éruptions cutanées, etc. Tolérable par rapport aux bénéfices importants en termes de survie sans maladie et de risque de récidive mis en évidence par l’étude.

« Ces données démontrent l’importance d’utiliser une thérapie ciblée contre les tumeurs induites par le facteur de croissance épidermique le plus tôt possible au cours de la maladie d’un patient », a déclaré le professeur Herbst dans un communiqué de presse. « Les résultats ont conduit à une nouvelle norme de soins dans ce contexte de maladie », a précisé l’expert, ajoutant que la thérapie « était bien tolérée et empêchait les patients de développer des métastases dans des sites distants tels que le cerveau, les os et d’autres zones des poumons ». », avec un impact significatif sur la vie des patients. L’osimertinib a été approuvé en 2015 aux États-Unis et en 2016 dans l’Union européenne. Les détails de la recherche « Adjuvant Osimertinib for Resected EGFR-Mutated Stage IB-IIIA Non–Small-Cell Lung Cancer: Updated Results From the Phase III Randomized ADAURA Trial » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Journal of Clinical Oncology.

