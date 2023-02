Comment trouver vos mots de passe Wi-Fi dans Windows

Lorsque des amis et de la famille viennent vous rendre visite et que vous souhaitez leur donner votre mot de passe Wi-Fi, que faites-vous si vous ne vous en souvenez pas ou si vous ne trouvez pas la clé d’origine du routeur ?

Si vous avez un PC ou un ordinateur portable déjà connecté à ce réseau, alors bonne nouvelle ! Avec cet ordinateur et notre guide pratique, vous serez rapidement sur la bonne voie pour trouver le mot de passe de votre système sans fil.

Utiliser l’ancien panneau de configuration

La méthode la plus simple pour accéder à votre mot de passe Wi-Fi stocké consiste à utiliser le Centre Réseau et partage. Cela fait partie de l’ancien Panneau de configuration, qui est quelque peu caché dans les dernières versions de Windows. Heureusement, il est très facile d’accès.

Si vous utilisez Windows 11 ou 10, cliquez sur Démarrer, commencez à taper « Centre de réseau et partage. » Vous le verrez une fois que suffisamment de lettres auront été saisies…

Pour les utilisateurs de Windows 7 et 8, appuyez sur la touche Windows + S pour ouvrir la recherche, puis tapez dans le Panneau de configuration, et vous trouverez le Centre Réseau et partage dans la fenêtre qui s’ouvre. Ou cliquez simplement sur le menu Démarrer et vous verrez l’option d’ouvrir le Panneau de configuration.

Le Centre Réseau et partage fournit un aperçu de base des types de connexions aux réseaux dont vous disposez pour cet ordinateur. Dans l’image ci-dessous, vous verrez que nous avons deux connexions : Ethernet et Wi-Fi.

Cliquez sur la connexion Wi-Fi.

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira, affichant divers détails sur cette connexion, y compris le SSID (votre nom Wi-Fi), la vitesse de transfert de données et l’activité.

Cherchez le Propriétés sans fil bouton – donnez-lui un clic. Dans cette nouvelle fenêtre, deux onglets sont affichés, dirigez-vous vers Sécurité. C’est là que vous trouverez le mot de passe pour cette connexion Wi-Fi, comme indiqué ci-dessous.

Par défaut, votre clé de sécurité réseau est masquée, vérifiez donc la Afficher les caractères option. Notez que vous devez disposer des droits d’administrateur pour effectuer cette opération.

Une fois que vous avez récupéré votre mot de passe Wi-Fi, vous pouvez simplement fermer toutes les fenêtres.

Trouvez tous les mots de passe Wi-Fi précédemment enregistrés – aucun administrateur nécessaire

Il est bon de savoir que Windows stocke tous les profils Wi-Fi précédents, que vous les utilisiez ou non.

De plus, si vous n’utilisez pas de compte administrateur Windows, ce n’est pas un problème. Le processus pour trouver les mots de passe Wi-Fi stockés à l’aide de l’invite de commande est en fait un peu plus rapide que ce qui précède, mais il n’est peut-être pas aussi convivial :

Ouvrez l’invite de commande Windows – appuyez sur la touche Windows + R, tapez cmd, puis appuyez sur Entrée.

Tapez ensuite la commande suivante :

netsh WLAN afficher le nom du profil = clé SSID = effacer

Remplacez « SSID » par le nom de la connexion Wi-Fi souhaitée.

Vous serez présenté avec quelques informations diverses comme indiqué ci-dessous. La clé de mot de passe Wi-Fi sera affichée dans la section Sécurité, vous devrez donc peut-être faire défiler un peu pour voir cette partie…

Si vous souhaitez vérifier tous les profils Wi-Fi précédents stockés par Windows, saisissez ceci dans l’invite de commande :

netsh WLAN afficher les profils

Vous verrez une liste de toutes les configurations Wi-Fi que vous avez configurées sur ce PC Windows.

Vous pouvez vous débarrasser de tout ancien profil/mot de passe Wi-Fi en tapant netsh WLAN delete profile name= »ABC » (en remplaçant ABC par le nom du profil que vous souhaitez supprimer).

Un autre avantage pratique de la méthode d’invite de commande est qu’elle ne nécessite pas que votre ordinateur soit connecté à un réseau, contrairement à la méthode Centre réseau et partage.

Alors, mot de passe trouvé, travail accompli, amis et famille heureux !

