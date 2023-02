IA prédit que nous dépasserons 1,5°C de réchauffement d’ici 10 ans, quoi que nous fassions

Selon une intelligence artificielle, nous avons tellement contaminé notre planète qu’un réchauffement de 1,5°C sera inévitable dans quelques années, même si nous réduisons les émissions. Mais nous risquons aussi d’atteindre 2°C, avec des conséquences encore plus catastrophiques. Pour cela, nous devons agir maintenant.

Une intelligence artificielle sophistiquée a prédit que le seuil de 1,5°C de réchauffement climatique par rapport à l’époque préindustrielle serait dépassé d’ici dix ans. Indépendamment de la façon dont nous parvenons à réduire les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz à effet de serre, responsables du changement climatique d’origine humaine. En d’autres termes, l’objectif plus ambitieux fixé dans l’Accord de Paris sur le climat est voué à l’échec, car une augmentation de la température moyenne mondiale – dans certaines limites – est désormais inévitable, selon l’AI. L’élément le plus troublant de l’analyse réside dans le fait que les algorithmes ont prédit qu’un dépassement de 2°C de réchauffement est également très probable, avec des effets encore plus catastrophiques sur l’environnement, la santé et même la survie de la civilisation. Nous sommes vraiment à un pas du gouffre, mais tout n’est pas perdu. Chaque fraction de degré de plus que nous réussirons à contenir à l’avenir, en fait, évitera des conséquences toujours plus dévastatrices. C’est pourquoi il est essentiel de viser le « net zéro » le plus tôt possible.

Une intelligence artificielle développée par les deux scientifiques Noah S. Diffenbaugh et Elizabeth A. Barnes, respectivement de la School of Sustainability, a déterminé qu’une augmentation de la température moyenne mondiale de 1,5°C est désormais inévitable d’ici 10 ans. University et le Département des sciences de l’atmosphère de l’Université d’État du Colorado. L’IA utilisée par les chercheurs est un réseau de neurones artificiels, qui a été formé avec des données relatives aux changements de température qui se sont déjà produits dans le passé et les modèles climatiques les plus avancés, tels que ceux utilisés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. changement climatique – GIEC) de l’ONU. En termes simples, grâce au processus d’apprentissage automatique, l’IA est capable de détecter des modèles dans les données existantes et de faire des projections très précises. Les deux chercheurs l’ont surtout alimenté avec des données relatives à l’intervalle de temps entre 1951 et 1980, durant lequel la courbe de la « fièvre planétaire » s’est mise à monter de façon spectaculaire, parallèlement à l’augmentation des émissions issues du boom économique.

Pour déterminer à quel point l’IA était « bonne » pour prédire la hausse des températures, les scientifiques lui ont demandé d’estimer – sur la base de données passées – l’augmentation de 1,1°C du réchauffement depuis l’époque préindustrielle. Eh bien, il a donné 2022 comme réponse, avec une fourchette de probabilité élevée entre 2017 et 2027. Cela correspond parfaitement à ce qui s’est passé dans la réalité. En ce moment nous sommes en effet entre 1,1°C et 1,2°C de réchauffement. « C’était vraiment le » test par le feu « pour voir si l’IA pouvait prédire le moment dont nous savons qu’il s’est produit. Nous étions assez sceptiques quant au fonctionnement de cette méthode jusqu’à ce que nous voyions ce résultat. Le fait que l’IA ait une précision aussi élevée augmente ma confiance dans ses prédictions du réchauffement futur », a déclaré le professeur Diffenbaugh dans un communiqué de presse.

Prédictions de l’IA. Crédit : Dana Granoski/Diffenbaugh & Barnes/PNAS

Mais qu’est-ce que l’IA a prédit exactement ? Comme précisé, le réseau de neurones artificiels a prédit que nous dépasserons le seuil de 1,5°C dans 10 à 15 ans, avec le cercle rouge pointant sur la période de deux ans entre 2033 et 2035. Mais il a également fait une estimation de l’atteinte de 2 °C de réchauffement, seuil au-delà duquel des effets encore plus catastrophiques sont attendus : élévation importante du niveau de la mer, perte énorme de biodiversité, destruction des écosystèmes, famines dévastatrices, migrations massives sans précédent, guerres pour les ressources restantes, sécheresse extrême, décès de plus en plus fréquents les vagues de chaleur, la propagation des maladies tropicales dans la ceinture tempérée (où nous sommes) et bien plus encore. De plus, plus la température est élevée, plus les conséquences sont graves, même si l’IA prédit que nous ne pourrons pas contenir l’augmentation de 1,5 ° C – même le climatologue Luca Mercalli a déclaré à Netcost-security.fr que c’est « très difficile » – nous devons tout faire pour éviter 2°C et au-delà. L’intelligence artificielle a prédit que même si nous parvenons à atteindre zéro émission nette d’ici 2076, il y a 1 chance sur 2 que la tendance nous amène encore à atteindre 2°C d’ici 2054, et 2 chances sur 3 de les atteindre entre 2044 et 2065.

« Notre modèle d’IA est suffisamment convaincu qu’il y a déjà eu suffisamment de réchauffement pour qu’il dépasse probablement 2 ° C s’il faut encore un demi-siècle pour atteindre des émissions nettes nulles », a déclaré le professeur Diffenbaugh. Étant donné que les engagements pris par la plupart des pays visent à atteindre la neutralité carbone entre 2050 et 2070, selon l’AI, nous sommes sur la bonne voie pour rater même le train des 2°C, avec pour conséquence des souffrances indicibles pour toute l’humanité, la flore et la faune. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter que ces seuils ne soient dépassés, avec un basculement brutal et drastique vers les énergies renouvelables et une forte baisse des énergies fossiles. Mais la volonté politique fait toujours défaut, une inaction qui risque sérieusement de nous condamner à l’apocalypse climatique. Les détails de la recherche « Prédictions basées sur les données du temps restant jusqu’à ce que les seuils critiques de réchauffement climatique soient atteints » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité PNAS.

