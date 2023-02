GTA 6 sera annoncé « avec style » dans les prochains mois

Rockstar l’a déjà révélé en train de développer GTA 6 mais n’a fait aucune annonce « officielle » avec la bande-annonce habituelle. L’entreprise a été surprise plus tôt cette année par une multitude de fuites. Les fuites ont révélé des détails sur le prochain jeu Grand Theft Auto. Rockstar a confirmé la véracité de ces fuites mais a déclaré qu’elles étaient basées sur des travaux antérieurs. Pour cette raison, nous devons encore attendre pour voir le vrai produit. Selon le célèbre journaliste Tom Henderson, une annonce officielle intervient en 2023.

Dans une publication où Henderson laisse quelques-unes de ses prédictions pour 2023, il pointe du doigt « la plus grande annonce de jeu de tous les temps » prochainement. Selon lui, la fenêtre a beaucoup de sens, notamment parce qu’on s’attend, depuis quelques années, à ce que le jeu n’arrive sur le marché qu’en 2025.

« Bien que j’aie été maudit par la communauté GTA en 2021 après avoir pointé un lancement entre 2025 et 2025, j’y crois toujours. Une annonce en 2023, ça a beaucoup de sens, surtout quand on sait comment Rockstar et Take-Two font les choses. GTA 5 et RDR 2, par exemple, l’annonce est intervenue deux ans avant le lancement effectif ».

GTA 6 – plus de détails sur le gameplay viendront dans l’annonce

Selon le journaliste, l’annonce viendra avec style. Rockstar en profitera pour dévoiler une partie du gameplay et des personnages du nouveau jeu. À en juger par les fuites, nous prendrons le contrôle de deux personnages dans GTA 6 – Jason et Lucia. Nous aurons une sorte d’aventure à la « Bonnie & Clyde ». Il existe également des preuves de deux autres personnages, mais nous ne savons pas s’ils se rendront dans le jeu réel. De plus, les fuites indiquent un réglage en Amérique du Nord (Vice City) et en Amérique du Sud.

Tom a également commenté un document récent de Microsoft qui indique l’arrivée du jeu en 2024. Selon lui, c’est possible mais hautement improbable.