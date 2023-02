MLS Season Pass est lancé sur l’application Apple TV avant le début de la saison de football

MLS Season Pass a été lancé aujourd’hui dans l’application Apple TV, disponible pour que les utilisateurs s’abonnent et commencent à regarder avant le coup d’envoi de la saison de football 2023 le 25 février. Abonnez-vous pour 14,99 $ par mois ou 99 $/saison.

Le Season Pass MLS offre un accès illimité à tous les matchs de la Major League Soccer 2023, en direct et à la demande, sans interruption ni restriction de contenu géographique. Tous les jeux sont diffusés en anglais et en français, avec des équipes de diffusion dédiées pour chacun.

Vous ne pas besoin d’un abonnement Apple TV+ pour acheter le Season Pass MLS. Si vous avez Apple TV +, le Season Pass MLS est proposé à un prix réduit de 12,99 $ par mois, ou 79 $ par saison.

Séparément, les abonnés Apple TV+ pourront regarder une sélection de jeux chaque semaine sans acheter le pass saison complète.

Les détenteurs d’abonnements Club sont éligibles pour échanger un bon contre un abonnement annuel gratuit ; ceux-ci seront envoyés par les clubs aujourd’hui. Un abonnement peut être partagé avec jusqu’à six personnes à l’aide du partage familial.

De plus, un nombre limité de jeux sont disponibles entièrement gratuitement dans l’application Apple TV – aucun abonnement payant n’est requis. Cela inclut tous les matchs diffusés gratuitement le week-end d’ouverture de la MLS, le samedi 25 février.

Tout au long de la saison, les matchs seront principalement programmés les mercredis et samedis soirs. En plus des diffusions en direct de chaque match animées par des équipes de commentateurs dans le stade, MLS Season Pass organise également une émission complète, présentant les faits marquants de tous les matchs qui se déroulent ce jour-là.

MLS Season Pass représente un accord historique de streaming sportif entre Apple et la MLS. Apple dispose de droits de diffusion exclusifs et complets jusqu’en 2023. Le Season Pass MLS comprend tous les matchs de la saison régulière de la MLS, tous les matchs des éliminatoires de la MLS et de la Coupe de la MLS, ainsi que tous les matchs de la Coupe des ligues. Des centaines de jeux MLS Next sont également inclus dans le package.

Tous les jeux seront disponibles via l’application Apple TV, y compris tous les matchs qui sont également diffusés à la télévision nationale. Le Season Pass MLS est disponible dans plus de 100 pays.

Comment regarder le Season Pass de la MLS

Vous pouvez regarder le Season Pass MLS partout où l’application Apple TV est disponible. Cela inclut les décodeurs Apple TV, iPhone, iPad, Mac, Amazon Fire Stick, Roku stick, Comcast Xfinity, de nombreux modèles de smart TV, PlayStation, Xbox et plus encore. Vous pouvez également regarder dans un navigateur Web sur tv.apple.com. Une application native pour Android n’a pas encore été annoncée ; le site Web est un substitut possible.

