Ce vérificateur LOL confirme que vous avez vraiment ri à haute voix

WTF ? ! Soyons honnêtes : la plupart du temps, nous écrivons LOL, nous ne rions pas vraiment aux éclats. L’acronyme est devenu l’équivalent en ligne d’un « heh » réel, le genre que l’on prononce en reconnaissant que ce que quelqu’un a dit était censé être drôle, mais pas assez drôle pour faire rire. Maintenant, cependant, un appareil a été créé qui ne permettra aux gens de taper LOL que s’ils ont vraiment ri à haute voix.

Brian Moore a entrepris de restaurer l’authenticité de LOL en créant un appareil de vérification qui se branche sur un clavier et un PC. À l’aide d’un microphone attaché à un collier, le vérificateur LOL vérifie que vous avez bien ri avant d’écrire une réponse. Les utilisateurs qui rient pourront écrire l’acronyme et voir un feu vert, une coche vérifiée et un horodatage. Essayer d’écrire LOL sans rire entraînera une lumière rouge et les mots seront automatiquement remplacés par autre chose – dans ce cas, « c’est drôle ».

J’ai créé ce truc appelé LOL Verifier : un appareil qui ne vous permet de taper lol que si vous avez vraiment ri à haute voix pic.twitter.com/Gsc63yGEm0 – Brian Moore (@lanewinfield) 3 janvier 2023

Moore dit qu’il a entraîné l’appareil sur trois minutes de ses propres rires, soit environ 100 d’entre eux, en utilisant la plate-forme de développement Edge Impulse pour l’apprentissage automatique. L’appareil lui-même utilise un microcontrôleur Xiao sense et une carte de développement Teensy 4.1.

Le vrai sens de LOL semble avoir été perdu ces jours-ci; beaucoup de gens, y compris cet écrivain, écriront souvent quelque chose comme « j’ai fait un vrai LOL » si quelque chose les fait vraiment rire. L’appareil de Moore pourrait donner à LOL le même effet qu’il avait autrefois, mais le vérificateur pourrait également amener les utilisateurs à laisser échapper de faux rires, un peu comme dans la vraie vie. Et qu’en est-il de ces moments où LOL est utilisé de manière sarcastique ?

Étonnamment, LOL était la quatrième abréviation / acronyme de texte la plus recherchée sur Google en 2021, bien que l’acronyme de Laugh Out Loud remonte aux années 1980. Il a été largement utilisé dans les années 90 lorsque les téléphones mobiles, dont beaucoup avaient des forfaits de données avec un nombre défini de textes, chacun avec des limites de caractères, ont commencé à exploser en popularité, et LOL est entré dans le dictionnaire anglais d’Oxford en 2011. Fait intéressant, LOL a été le premier utilisé comme sigle dans les années 1960 pour Little Old Lady.

Moore a donné un indice du prochain appareil sur lequel il travaille : un vérificateur LMAO. On ne sait pas exactement comment cela fonctionnerait, bien que ce ne soit peut-être qu’une blague, auquel cas, LOL !