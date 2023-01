Les gaz d’échappement des voitures altèrent les fonctions cérébrales en seulement deux heures

Ceci est démontré par une étude unique en son genre qui a analysé les effets de la pollution de l’air provenant de la circulation automobile sur le cerveau humain.

Le smog, ou plutôt la poussière et les gaz d’échappement qui se concentrent au niveau de la rue, constituent un grave danger pour la santé humaine. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, ils provoquent environ 30 000 crises d’asthme chez les enfants et autant de bronchites aiguës chez les jeunes de moins de 15 ans, et causent malheureusement 3 500 décès chaque année. Cependant, ce que l’on ignorait, c’est que les conséquences du smog ne se limitent pas aux seuls problèmes respiratoires et cardiovasculaires, comme l’a noté une équipe de recherche canadienne qui a démontré comment l’inhalation de niveaux courants de pollution provenant de la circulation automobile peut compromettre le fonctionnement du cerveau humain dans un quelques heures.

Les résultats de la recherche, évalués par des pairs et publiés dans la revue Santé environnementale, montrent que seulement deux heures d’exposition aux gaz d’échappement d’un moteur diesel suffisent à provoquer une diminution de la connectivité fonctionnelle du cerveau, une mesure de la façon dont différentes zones cérébrales interagissent et communiquent entre elles. La première étude du genre a été réalisée par des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Université de Victoria, fournissant la première preuve à l’appui d’un tel impact chez l’homme.

Les effets des gaz d’échappement des voitures sur le cerveau

Pour l’enquête, les chercheurs ont conçu une étude randomisée en double aveugle impliquant 25 adultes en bonne santé qui ont été exposés à des gaz d’échappement et à de l’air filtré propre à divers moments dans un laboratoire. Pour chacun, l’activité cérébrale a été mesurée avant ou après chaque exposition à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), qui a permis d’analyser l’évolution de ce que l’on appelle Réseau en mode par défaut (DMN), un réseau de régions cérébrales interconnectées, qui jouent un rôle important dans la mémoire et la pensée interne. « L’IRMf a révélé que les participants avaient une connectivité fonctionnelle réduite dans ces réseaux après une exposition aux gaz d’échappement des moteurs diesel, par rapport à l’air filtré – expliquent les savants – . Et nous savons que la diminution de la connectivité cérébrale de tels réseaux entraîne de nombreux effets néfastes sur le corps humain, associés à des performances cognitives réduites et à des symptômes de dépression.”.

Les changements observés dans le cerveau étaient temporaires et la fonction cérébrale est revenue à la normale après l’exposition. Cependant, comme l’a noté l’auteur principal de l’étude, le professeur Chris Carlsten du Département de médecine respiratoire de l’Université de la Colombie-Britannique, les effets pourraient encore être de longue durée lorsque l’exposition est continue. « Les gens doivent être conscients de l’air qu’ils respirent et prendre les mesures appropriées pour minimiser leur exposition à des polluants atmosphériques potentiellement nocifs tels que les gaz d’échappement des automobiles, en réfléchissant à deux fois lorsqu’ils sont coincés dans la circulation avec les fenêtres baissées. – a précisé l’expert – . Il est également important de s’assurer que le filtre à air de votre véhicule fonctionne correctement, et si nous marchons ou faisons du vélo le long d’une route très fréquentée, envisagez de faire un détour par un itinéraire moins fréquenté.”.

