Realme 10 Pro Special Edition pourrait être un téléphone de marque Coca-Cola

Il y a quelques jours, nous avons signalé que Coca-Cola prévoyait d’introduire une édition spéciale Realme 10 Pro. De plus, le téléphone de marque offre un début fantastique. Les rumeurs disent que le Realme 10 ou 10 Pro pourrait avoir une ressemblance.

Nous pouvons nous attendre à un nouveau téléphone cola avec un design et des fonctionnalités similaires aux appareils mentionnés ci-dessus. Et, selon les rapports, Coca Cola et Realme s’associent pour cette nouvelle entreprise.

Le vice-président de Realme tweets qu’ils présenteront l’édition spéciale Realme 10 Pro. Cependant, la société n’a pas encore publié plus de détails sur le téléphone, y compris son nom officiel.

L’édition spéciale Realme 10 Pro :

La photo ci-dessous est la version dorée du nouveau téléphone cola. M. Madhav Sheth, vice-président de Real me, partage la photo dans son dernier tweet. De plus, il s’agit d’une version Hyperspace gold.

Il contient le reflet de la marque Coca Cola sur son panneau arrière. Cela montre que le nouveau téléphone cola sera une édition spéciale Realme 10 Pro.

Auparavant, nous avons publié certaines fonctionnalités de ce téléphone. Auparavant, la photo montrait le smartphone avec un gros logo Coca-Cola sur le dos. De plus, il sera très tôt pour dire un mot sur ses caractéristiques.

Nous ne savons pas si le nouveau smartphone comportera des thèmes, des sonneries et des thèmes de marque Coca cola. Sans oublier que le Realme 10 Pro dispose d’un appareil photo principal de haut niveau.

De plus, l’appareil photo est assez bon car il 108MP. Il y a aussi un 1/1.67″ avec une ouverture f/1. Le smartphone contient un écran LCD IPS de 6,7 pouces. La résolution de l’écran est fantastique car elle est de 1080p avec un rapport d’aspect de 20:9.

En plus de cela, le smartphone est disponible dans différentes options de stockage, telles que 6/126 Go, 8/128 Go, etc. Il prend en charge Android 13 et dispose de Realme UI 4.0.

Voici donc quelques fonctionnalités que nous pouvons attendre de l’édition spéciale Realme 10 Pro alimentée par Coca-Cola.