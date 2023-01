Nos anciens ancêtres étaient meilleurs pour sentir les bonbons

C’est ce que révèlent de nouvelles recherches qui ont permis de tirer quelques conclusions sur l’odorat chez nos cousins ​​dénisoviens et néandertaliens aujourd’hui disparus.

L’odorat fait partie intégrante de notre vie. Mais selon de nouvelles recherches, certains de nos anciens ancêtres étaient bien meilleurs que nous pour sentir les odeurs sucrées. Par exemple, si, avec eux, nous passions devant une ruche chargée de rayons de miel, ils nous devanceraient très probablement, étant les premiers à saisir la forme la plus pure de miel. Cependant, cela ne serait vrai que pour les Dénisoviens, qui vivaient principalement dans la Sibérie actuelle, où les restes trouvés dans la grotte de Denisova ont été datés entre 76 200 et 51 600 ans.

Ces hominidés étaient en fait plus sensibles aux odeurs que les humains modernes et l’étaient beaucoup plus que les Néandertaliens, qui vivaient en Eurasie il y a entre 430 000 et 40 000 ans et avaient un odorat beaucoup plus faible. Les Dénisoviens, en revanche, étaient meilleurs pour sentir les odeurs sucrées et épicées, telles que le miel, la vanille, les clous de girofle et les herbes. Mais comment, exactement, en sommes-nous arrivés à mesurer la capacité olfactive de nos plus proches parents génétiques ? La réponse à cette question est aussi impressionnante que la découverte elle-même.

Les Dénisoviens étaient meilleurs pour renifler les odeurs sucrées

Une équipe de recherche dirigée par l’anthropologue Kara Hoover de l’Université d’Alaska-Fairbanks et la biochimiste Claire de March de l’Université Paris-Saclay a en effet utilisé les séquences des génomes accessibles au public de Néandertaliens, d’un Dénisovien et d’un être humain ancien, ainsi que les données génomiques des humains modernes collectées par le projet 1000 Génomes, pour recréer en laboratoire des nez anciens et tester directement leur capacité olfactive.

Variation génétique et fonctionnelle de différents récepteurs olfactifs / iScience 2023.

Plus précisément, comme détaillé dans un article qui vient d’être publié sur iScience, l’équipe a isolé 30 gènes de récepteurs olfactifs pour chaque groupe, constatant que 11 des récepteurs avaient des mutations trouvées uniquement dans des lignées éteintes. Ces récepteurs ont ensuite été recréés dans des versions de laboratoire, puis exposés à des centaines d’odeurs différentes à diverses concentrations. Et tout comme lorsqu’un arôme flotte dans les voies nasales, les récepteurs olfactifs ont réagi aux odeurs.

Pour évaluer l’intensité de cette réaction, les chercheurs ont utilisé une technique de bioluminescence appelée dosage de la luciférase, selon laquelle lorsque les récepteurs détectent une odeur, ils s’allument littéralement. La vitesse et la luminosité de la luminescence indiquaient donc si, à quelle vitesse et dans quelle mesure chaque « nez » était capable de sentir. Et que bien que les anciens récepteurs détectent les mêmes odeurs perçues par les humains modernes, ils différaient en sensibilité pour beaucoup d’entre eux, nous rapprochant de la compréhension de la façon dont les Néandertaliens et les Denisoviens interagissaient avec leur environnement olfactif.

Sans aucun doute, les Dénisoviens avaient un odorat plus sensible que les humains modernes et les Néandertaliens. Ils ont pu détecter beaucoup plus efficacement les odeurs sucrées et épicées telles que le miel, la vanille, les clous de girofle et les herbes, un trait qui aurait pu les aider à trouver des aliments riches en calories, selon les chercheurs.

Or, dans une hypothétique course en nid d’abeille, les humains d’aujourd’hui se seraient classés au milieu, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que « nous mangeons beaucoup de choses, et nous ne sommes pas très spécialisés – a commenté Hiroaki Matsunam, professeur de génétique moléculaire et de microbiologie à l’Université Duke de Durham, en Caroline du Nord, et co-auteur de l’étude -. Chaque espèce a développé des récepteurs olfactifs pour maximiser sa capacité à trouver de la nourriture”.

Notre mauvais odorat indiquerait alors pourquoi notre espèce a si bien réussi, même là où nos anciens cousins ​​​​ont disparu. « Cette recherche nous a permis de tirer des conclusions plus larges sur le sens de l’odorat chez nos parents génétiques les plus proches et de comprendre le rôle que l’odorat a joué dans l’adaptation à de nouveaux environnements et aliments lors de nos migrations hors d’Afrique. – a ajouté le professeur Hoover – . Un répertoire olfactif aussi fortement imbriqué suggère que notre approche généraliste de l’odorat nous a permis de trouver de nouveaux aliments tout en migrant vers de nouveaux endroits. Pas seulement à nous, mais aussi à nos cousins ​​qui ont quitté l’Afrique bien avant nous !”.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :