Oppo Find X6 Pro sera la prochaine bête de téléphone avec appareil photo

Même si 2023 ne dure que depuis un mois, nous pouvons déjà dire que les progrès de la photographie stimuleront la demande pour les prochains téléphones mobiles haut de gamme. Et les fuites de la caméra OPPO Find X6 en sont la preuve. Il contiendra un module de caméra massif.

En plus de rappeler la grande taille de cet appareil photo, l’initié de Digital Chat Station a également fourni des photographies de ce à quoi ressemblera l’arrière de la version Oppo Find X6 Pro. Bien qu’il semble être un prototype car la marque Hasselblad n’est pas encore présente. Cela semble suffisant pour nous donner une idée des mêmes fonctionnalités que cet appareil aura.

Oppo Find X6 Pro inclura un merveilleux module de caméra

On dit depuis un moment que l’OPPO Find X6 Pro comprendra un objectif IMX890 de 1 pouce avec une résolution de 50 mégapixels et une ouverture f/1.8, utilisant à nouveau le Marisilicon X pour le traitement photo. Un téléobjectif de 50 mégapixels et un objectif grand angle viendraient s’ajouter à cela. Activation du zoom optique triple en plus de la stabilisation optique de l’image.

Sur le papier, ils semblent déjà être des écarts plus que notables par rapport à l’OPPO Find X5 Pro. Mais quand on regarde sa conception, les choses empirent encore. Le module aura une épaisseur de 9,2 millimètres, et la fuite DCS ne le mentionne pas seulement. Mais comprend également des photos qui montrent à quel point le module est lourd.

Il convient de noter que ces photos correspondent parfaitement aux fuites antérieures du passé. Dans lequel une personne (probablement un employé d’OPPO) tenait un téléphone portable. Avec un module de caméra unique qui se distinguait déjà par sa taille. Naturellement, OPPO n’a pas encore commenté officiellement son prochain produit phare.

Sans cette assurance, le MWC 2023, qui se déroulera à Barcelone dans quelques semaines, serait un lieu potentiel pour présenter cet appareil avec la variante « non-Pro ». Bien que nous ne puissions pas compter que ce sera avant l’événement, comme ce fut le cas l’année dernière lorsque le Find X5 a été présenté quelques jours après le coup d’envoi du MWC. Nous suivrons attentivement l’exemple de la marque.