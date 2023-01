Le modèle Samsung Galaxy S23 128 Go en fuite – utilise uniquement la mémoire flash UFS 3.1

Selon les premiers rapports, la série Samsung Galaxy S23 / Ultra sera livrée avec une mémoire LPDDR5X plus rapide et un stockage UFS 4.0. Cependant, selon des rapports récents, le modèle standard du Galaxy S23 (option de stockage de base) fera exception. La version de base du Samsung Galaxy S23 continuera à être livrée avec 128 Go de stockage. Il y aura une option pour le mettre à niveau vers une version 256 Go à un prix plus élevé. Selon @IceUniverse, le Samsung Galaxy S23 Standard Edition 128 Go sera équipé d’une mémoire flash UFS 3.1. Cela rendra ses vitesses de lecture et d’écriture inférieures à celles des autres modèles de mémoire flash UFS 4.0.

La dernière mémoire LPDDR5X est une norme de mémoire à faible consommation d’énergie pour les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs portables. Il prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 8533Mbps, 33% plus rapides que la mémoire LPDDR5 la plus rapide. La puce mémoire UFS 4.0 offre une vitesse de lecture séquentielle des données jusqu’à 4200 Mo/s et une vitesse d’écriture séquentielle jusqu’à 2800 Mo/s. C’est deux fois la vitesse du stockage UFS 3.1, qui offre des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 2100 Mo/s et des vitesses d’écriture séquentielle allant jusqu’à 1200 Mo/s. La vitesse de stockage UFS 3.1 varie en fonction de la capacité et la vitesse d’écriture séquentielle de la version de puce de 128 Go est de 850 Mo/s.

La combinaison d’une nouvelle génération de puces (Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy), d’une nouvelle mémoire (LPDDR5X) et d’un nouveau stockage (UFS 4.0) apportera d’énormes améliorations de performances à la série Samsung Galaxy S23. Les améliorations se refléteront probablement dans la vitesse de démarrage du téléphone mobile, le lancement des applications et des jeux, ainsi que les chiffres du multitâche et de l’exécution des jeux.

Samsung crée de superbes images 3D à l’œil nu pour réchauffer sa conférence

Samsung se prépare à lancer la série Galaxy S23 et la série Galaxy Book 3 aux premières heures du 2 février, heure de Pékin. Il a maintenant créé de superbes images 3D à l’œil nu en Italie pour présenter ses prochains téléphones mobiles haut de gamme.

À Milan, en Italie, Samsung a installé un superbe système de projection 3D à l’œil nu sur son bâtiment appelé le « Samsung District ». L’ensemble du bâtiment affiche des images 3D, où Samsung montre la puissance de diverses séries Galaxy S23. Samsung se concentre sur les performances de zoom de l’appareil photo et les capacités d’imagerie nocturne de ses prochains téléphones mobiles. L’entreprise utilise le thème « Préparez-vous à illuminer la nuit ».

Les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra seront dévoilés lors de l’événement Galaxy Unpacked 2023 aux États-Unis le 1er février 2023 (2 février, heure de Pékin). Le prochain téléphone devrait apporter des performances plus rapides, grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, à la mémoire LPDDR5X et au stockage UFS 4.0. Cet appareil apportera également des améliorations en matière d’imagerie en basse lumière et de qualité de capture vidéo. Par ailleurs, les trois prochains téléphones S23 peuvent utiliser une meilleure caméra selfie capable d’enregistrer des vidéos HDR 4K @ 60fps.

Samsung lancera également la série d’ordinateurs portables Galaxy Book 3 lors de la conférence. La nouvelle gamme comprendra le Galaxy Book 3, le Galaxy Book 3 360 et le Galaxy Book 3 Pro. Il comprendra également le Galaxy Book 3 Pro 360 et le Galaxy Book 3 Ultra.

Série Samsung Galaxy S23/Ultra

Les images de fuite précédentes montrent que la série Samsung Galaxy S23 utilise la mémoire LPDDR5. Il s’agit également de la même mémoire sur les séries Galaxy S21 et Galaxy S22. Cependant, ce n’est pas le cas. Un leakster technologique @IceUniverse confirme que les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra utiliseront une mémoire LPDDR5X plus rapide et un stockage UFS 4.0. Bien sûr, comme nous l’avons dit plus tôt, pas la version de base de la mémoire dans le modèle standard.

Voici la configuration de stockage de la série Samsung Galaxy S23 :

Galaxy S23 : 8 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go

Galaxy S23+ : 8 Go + 256 Go, 8 Go + 512 Go

Galaxy S23 Ultra : 8 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 12 Go + 1 To

Comme le Samsung Galaxy S23 n’a pas été officiellement annoncé, il n’y a que des rumeurs et des spéculations autour de l’appareil.