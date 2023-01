Il a des crises de vomissements sévères pendant 2 années consécutives : les médecins découvrent un lien avec le cannabis

Une jeune femme s’est présentée aux urgences pendant 2 années consécutives avec des vomissements, des nausées et des douleurs abdominales. Ce n’est qu’après avoir découvert qu’il consommait du cannabis que les médecins ont posé le bon diagnostic. Voici ce dont il a souffert.

Pendant deux années consécutives, une jeune fille américaine s’est présentée chaque mois aux urgences de sa ville avec de violentes crises de vomissements, accompagnées de nausées et de douleurs abdominales. Les médecins l’ont traitée avec divers traitements mais n’ont pas vu les bénéfices escomptés ; ce n’est que lorsqu’ils ont découvert qu’elle était une grande consommatrice de cannabis – après un test d’urine – qu’ils ont pu poser un diagnostic précis, à savoir celui du syndrome d’hyperémèse cannabinoïde ou CHS. C’est une condition qui se caractérise précisément par des problèmes gastro-intestinaux importants, déclenchés par les principes actifs de la marijuana. Lorsque la fille a cessé de l’utiliser, sous la supervision d’un expert, les crises de vomissements ont disparu pendant deux mois, mais elles sont réapparues dès qu’elle a recommencé à utiliser le médicament.

Le cas particulier du patient de 23 ans a été suivi et décrit par des médecins du département de médecine interne du centre médical régional du Piémont d’Athènes à Athènes, une ville d’environ 200 000 habitants dans le nord de la Géorgie. Comme expliqué, la jeune femme a commencé à se rendre constamment au centre médical en raison de nausées et de violentes crises de vomissements (vomissements). Comme la jeune femme souffrait de diabète sucré chronique et non contrôlé 1, les médecins ont d’abord supposé qu’elle souffrait de gastroparésie diabétique, une série de troubles gastro-intestinaux liés à des aliments partiellement digérés qui touchent les personnes atteintes de diabète. Elle a subi une vidange gastrique et une tomodensitométrie abdominale pour vérifier d’autres conditions sous-jacentes, mais les tests étaient tous négatifs. Malgré une thérapie avec des médicaments procinétiques pour traiter la gastroparésie présumée, la fille ne s’est pas améliorée. En fait, il a continué à se présenter régulièrement aux urgences en raison des crises.

Le tournant est venu suite à un test d’urine, grâce auquel la présence de cannabis a été découverte. La jeune femme, lors de l’anamnèse qui a suivi, a confirmé qu’elle était une consommatrice assidue, l’utilisant cinq jours sur sept pendant la semaine, à fortes doses et pendant longtemps. Il y avait un détail sibyllin qui faisait comprendre aux médecins quelle était la source de son problème. En fait, la jeune fille a déclaré qu’elle n’avait trouvé un soulagement partiel contre les crises que grâce à de longs bains chauds, qui ont pu atténuer les symptômes. Il est connu dans la littérature médicale que les personnes souffrant du syndrome d’hyperémèse cannabinoïde se sentent mieux avec des bains chauds. Ainsi, après avoir confirmé le diagnostic également pour l’homme de vingt-trois ans, le patient a été envoyé en consultation avec un expert pour arrêter de consommer la substance. Pendant deux mois d’abstinence, elle est devenue complètement asymptomatique, signe que c’était précisément le cannabidiol (CBD), le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et les autres principes actifs contenus dans le cannabis qui lui causaient des maux.

Sans surprise, lorsque la jeune femme a recommencé à consommer le médicament, les crises de vomissements et autres affections gastro-intestinales sont réapparues. Les médecins dirigés par les Drs Raissa Nana Sede Mbakop et Dominic Amakye soulignent qu’il est crucial « de recueillir un historique complet des médicaments chez tous les patients, y compris les patients atteints de diabète de type 1 », ajoutant que l’utilisation de cannabinoïdes peut déclencher les symptômes ressentis par la fille. Les détails du cas clinique particulier sont rapportés dans l’étude « Syndrome d’hyperémèse cannabinoïde chez une femme de 23 ans atteinte de diabète sucré de type 1 non contrôlé » publiée dans l’American Journal of Case Reports.

