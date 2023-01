Les Pays-Bas et le Japon conviennent de restreindre l’exportation d’outils de fabrication de puces vers la Chine

Qu’est-ce qui vient de se passer? Les Pays-Bas et le Japon ont conclu un accord avec les États-Unis pour imposer des restrictions à l’exportation d’outils de fabrication de puces vers la Chine. Cette décision marque la fin de deux ans de négociations alors que l’administration Biden tentait de convaincre les pays d’introduire des contrôles à l’exportation de type américain sur les équipements de fabrication de puces.

Des rapports du mois dernier suggéraient que les Pays-Bas et le Japon étaient sur le point de mettre en œuvre des interdictions d’exportation de dispositifs de fabrication de puces avancés vers la Chine à la suite de discussions avec Washington. Bien que la nature sensible de l’accord indique qu’il n’a pas été annoncé publiquement, plusieurs personnes proches du dossier ont déclaré qu’un accord avait été conclu vendredi.

Une partie de la raison pour laquelle les pourparlers ont mis si longtemps à se conclure était la crainte de l’impact d’une interdiction sur les géants des puces des nations : ASML aux Pays-Bas et Tokyo Electron et Nikon au Japon.

ASML, le plus grand fournisseur mondial de machines de lithographie utilisées dans le processus de fabrication de puces, s’est déjà vu interdire de vendre son équipement de lithographie extrême ultraviolet (EUV) le plus avancé, qui coûte environ 164 millions de dollars par unité, à ses clients chinois car il ne peut pas obtenir une licence d’exportation du gouvernement néerlandais en raison de la pression des États-Unis. Il est désormais interdit à ASML de vendre au moins certains de ses anciens outils de lithographie dans l’ultraviolet profond (DUV) à des clients chinois également.

Les États-Unis ont renforcé leur contrôle sur les exportations de puces vers la Chine au cours des 12 derniers mois. Des restrictions radicales ont été introduites en octobre, ce qui signifiait que KLA Corp, Lam Research Corp et Applied Materials Inc. ne pouvaient plus exporter les équipements nécessaires à la fabrication de composants semi-conducteurs avec des processus inférieurs à 14 nanomètres vers la nation asiatique. Cela a conduit les entreprises américaines à craindre qu’ASML ne saute dans l’espace du marché chinois qu’elles avaient laissé.

Le New York Times écrit que le Japon et les Pays-Bas auront probablement encore besoin de temps pour apporter des modifications à leurs lois et réglementations afin de mettre en place les nouvelles restrictions.

Les États-Unis ont longtemps déclaré que leurs restrictions empêcheraient la Chine de développer des semi-conducteurs à utiliser dans des applications militaires, notamment des superordinateurs, la modélisation d’armes nucléaires et des armes hypersoniques. Les règles d’exportation ont également un impact sur le plan Made in China 2025 du pays pour mettre à jour ses capacités de fabrication nationales et réduire la dépendance à l’égard des fabricants de puces étrangers.