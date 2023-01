Un objet radioactif perdu en Australie, une vaste opération de recherche lancée : quels sont les risques ?

Lors d’un transport depuis un site minier, une petite capsule contenant du césium 137, un isotope radioactif dangereux pour la santé, a été perdue en Australie. Opération de récupération massive lancée.

La capsule radioactive contenant du césium-137. Crédit : DFES (Direction des pompiers et des services d’urgence)

Un petit objet radioactif a été perdu en transit dans l’État d’Australie-Occidentale, déclenchant une opération de recherche d’urgence massive. Bien que minuscule, en effet, la capsule d’argent perdue contient l’isotope radioactif Césium-137, très dangereux pour la santé (la nôtre et celle des autres animaux). Quiconque manipule l’objet ou se trouve à proximité risque d’être exposé à une désintégration radioactive susceptible de provoquer des brûlures par rayonnement et des maladies graves, ainsi que des cancers et potentiellement des maladies causées par les rayons, même si les concentrations de radionucléides sont faibles. C’est la maladie qui a frappé les soldats russes au début de la guerre en Ukraine, après être entrés dans la zone d’exclusion autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Mais comment était-il possible de perdre un matériau aussi dangereux ? Comme indiqué par le ministère de la Santé du gouvernement de l’Australie-Occidentale dans un communiqué, l’objet est tombé alors qu’il était transporté entre un site minier au nord de la ville de Newman et le nord-est de Perth. L’accident s’est produit entre le 10 et le 16 janvier, mais la société minière n’a pris connaissance de la disparition de la capsule radioactive que ces derniers jours. Le Département des pompiers et des secours (DFES – Department of Fire and Emergency Services) n’a été prévenu par la police que le 25 janvier, qui a immédiatement commencé à ratisser les zones touchées par des équipes d’experts.

La capsule contenant du césium 137 est un petit cylindre en argent d’un diamètre de seulement 6 millimètres et d’une hauteur de 8 millimètres. Il ressemble à une pile bouton mais agrandi en hauteur. Ces petits cylindres radioactifs sont également utilisés pour mener certaines opérations minières et font toujours l’objet d’une surveillance très stricte ; on ne sait pas comment la capsule a pu tomber d’un camion lors de son transport depuis la mine Newman et pourquoi il a fallu si longtemps pour informer les autorités. Ce qui est certain, comme l’a déclaré le chef du DFES North David Gill, une opération de recherche massive a commencé avec des experts de diverses agences et organismes, dont le ministère de la Santé et la police de l’Australie occidentale.

Le risque est qu’une personne intriguée par l’objet l’ait pris, l’ait manipulé et l’ait ramené à la maison comme un étrange souvenir. « L’exposition à cette substance pourrait provoquer des brûlures par rayonnement ou une maladie grave – si vous voyez la capsule ou quelque chose de similaire, restez à l’écart et éloignez également les autres », a déclaré le Dr Andrew Robertson, chef de la santé, dans un communiqué de presse. et président du Conseil radiologique. Le scientifique a ajouté de ne pas le toucher et de ne pas le récupérer du tout, mais de le signaler immédiatement au DFES pour une récupération en toute sécurité. L’organisation a également publié une image de la capsule à côté d’une pièce de 10 cents australienne, pour montrer sa forme et sa petite taille.

Heureusement, il s’agit d’un objet trop petit pour être utilisé dans la fabrication d’armes atomiques, mais il représente tout de même un danger pour la santé. Le césium-137, comme indiqué, est un isotope radioactif du césium, qui provient principalement des opérations de fission nucléaire pour produire de l’énergie dans les centrales appropriées. La zone d’exclusion de Tchernobyl susmentionnée est toujours contaminée par la substance après l’accident de 1986, mais les concentrations sont aujourd’hui beaucoup plus faibles. Le césium 137 a une demi-vie d’environ 30 ans, c’est-à-dire qu’il faut ce temps pour que la moitié de ses atomes se désintègrent. Le composé est utilisé en petites concentrations à diverses fins, telles que le traitement du cancer, les mesures de débit, les opérations minières susmentionnées et plus encore. L’espoir est que l’objet perdu en Australie soit retrouvé au plus vite, en évitant les risques pour les personnes mais aussi pour les animaux qui pourraient le rencontrer (certains oiseaux, par exemple, pourraient être attirés par les paillettes de la capsule argentée).

