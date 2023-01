ChatGPT met Google, Meta et d’autres marques sous une pression énorme

Google, Facebook et Microsoft ont aidé à construire le cadre de l’IA. Cependant, de plus petites startups l’apportent aux masses, forçant les géants de la technologie à accélérer le développement de l’IA. Selon des sources, en raison de la montée en puissance de l’attention autour de ChatGPT, la pression interne sur Meta et Google augmente également. En fait, ils peuvent même mettre de côté certains problèmes de sécurité potentiels afin d’agir plus rapidement. ChatGPT est d’OpenAI mais avant son lancement, la société mère de Facebook, Meta avait un Chatbot similaire. Mais Yann LeCun, scientifique en chef de l’IA chez Meta, a déclaré que contrairement à ChatGPT, qui a pris la route instantanément avec plus d’un million d’utilisateurs en cinq jours, le Blenderbot de Meta était ennuyeux.

ChatGPT devient rapidement courant alors que Microsoft s’efforce de l’intégrer dans son logiciel Office populaire et de vendre à d’autres entreprises l’accès à l’outil. Microsoft a récemment investi des milliards de dollars dans le développeur ChatGPT OpenAI. Selon des entretiens avec six anciens et actuels employés de Google et Meta, l’attention portée à ChatGPT alimente une montée de pression au sein des géants de la technologie.

La lenteur de la libération des outils d’IA par les géants de la technologie remise en question

Chez Meta, le personnel a récemment partagé une note interne exhortant l’entreprise à accélérer le processus d’approbation des projets d’IA afin de tirer parti des dernières technologies. Alors que Google lui-même a aidé à lancer certaines des technologies qui sous-tendent ChatGPT, la société a récemment publié un « code rouge » autour du déploiement de produits d’IA et a proposé ce qu’elle appelle une « voie verte » pour raccourcir le processus d’évaluation et d’atténuation des dommages potentiels de l’IA.

Des outils tels que ChatGPT et Dall-E 2, Stable Diffusion et d’autres conversions texte-image appartiennent à ce que l’on appelle l’IA générative (AIGC). Ils créent leur travail en s’appuyant sur du contenu existant créé par l’homme pour identifier certains modèles. La technologie a été lancée par de grandes entreprises technologiques telles que Google, mais elles sont devenues plus conservatrices ces dernières années. Pendant ce temps, des laboratoires de recherche comme OpenAI ont rapidement publié leurs dernières versions. Cela soulève des questions sur les offres d’entreprise telles que le modèle linguistique de Google, Lamda.

Les grandes entreprises croient en la technologie de l’IA – elles ont juste des réserves

Depuis des échecs comme le chatbot IA de Microsoft, Tay, les géants de la technologie sont nerveux. Moins d’un jour après sa sortie en 2016, Tay a fait des remarques inappropriées telles que le racisme, ce qui a conduit Microsoft à le fermer immédiatement. Meta a défendu Blenderbot et l’a abandonné après avoir fait des commentaires racistes. En novembre, un autre outil d’IA appelé Galactica a également été mis hors ligne après seulement trois jours après avoir été critiqué pour son inexactitude et parfois ses biais.

Joelle Pineau, directrice générale de la recherche fondamentale sur l’IA chez Meta, a déclaré : « L’IA se développe à un rythme incroyable et nous avons gardé un œil sur le terrain et nous nous sommes assurés d’avoir un processus d’test efficace, mais la première priorité est de faire les bonnes décisions et publier les modèles et produits d’IA qui conviennent le mieux à notre communauté.

Lily Lin, porte-parole de Google, a déclaré : « Nous pensons que l’IA est une technologie fondamentale et transformatrice qui peut être utile aux particuliers, aux entreprises et aux communautés. Nous devons tenir compte de l’impact sociétal plus large que ces innovations peuvent avoir. Nous continuons à tester notre technologie d’IA en interne pour nous assurer qu’elle peut aider et qu’elle est sûre à utiliser. »

Comme Microsoft utilise des outils d’IA comme DALE-2 dans ses produits et travaillera avec OpenAI, la société intégrera des mesures de sécurité supplémentaires, a déclaré Frank Shaw, directeur des communications chez Microsoft. « Microsoft travaille depuis des années pour faire progresser le domaine de l’IA et guider publiquement la manière dont ces technologies peuvent être créées et utilisées sur nos plateformes de manière responsable et éthique », a-t-il déclaré.

Les géants de la technologie vont bouger

Après le succès de ChatGPT, de nombreux géants de la technologie sont maintenant prêts à bouger. Mais les startups ont généralement plus de temps pour faire d’énormes percées. Lorsque Google a supprimé 12 000 emplois la semaine dernière, son PDG, Sundar Pichai, affirme qu’il se concentre sur l’IA.

Il y a dix ans, Google était le seul leader de l’IA. En 2014, Google a acquis DeepMind, un laboratoire d’IA de pointe, et en 2015, il a ouvert son logiciel d’apprentissage automatique, TensorFlow. D’ici 2016, Pichai a promis de transformer Google en une entreprise « IA-first ».

Nous attendons toujours une technologie plus avancée de Google. Cependant, les grandes entreprises ont de quoi s’inquiéter. Ils doivent tenir compte de l’éthique, de la confidentialité et de la sécurité des données.

Nick Frosst, qui a travaillé chez Google Brain pendant trois ans, a déclaré que les grandes entreprises comme Google et Microsoft se concentraient généralement sur l’utilisation de l’IA pour améliorer leurs modèles commerciaux tentaculaires existants.

Le domaine de l’IA a traversé plusieurs cycles de battage médiatique au cours de la dernière décennie. Cependant, les progrès de Dall-E et ChatGPT ont atteint de nouveaux sommets. Peu de temps après la sortie d’OpenAI de ChatGPT, les influenceurs technologiques sur Twitter ont commencé à prédire que l’AIGC annoncerait la disparition de Google Search. ChatGPT fournit des réponses simples de manière accessible et n’oblige pas les utilisateurs à rechercher dans les liens bleus.