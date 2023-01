Comment trouver la position exacte de la comète de Néandertal dans le ciel de votre ville

La comète C/2022 E3 (ZTF), connue sous le nom de comète de Néandertal, se rapproche de plus en plus de la Terre. Il atteindra le périgée le 1er février. Voici exactement où le chercher dans le ciel depuis chez vous.

A gauche, la comète de Néandertal. Crédit : Andrea Centini / A droite, Le planétarium virtuel SkyLive avec la position de la comète

La comète C/2022 E3 (ZTF), surnommée « des Néandertaliens » parce qu’elle n’a pas été vue depuis 50 000 ans, a atteint une visibilité à l’œil nu dans des ciels très sombres et étoilés, c’est-à-dire sans pollution lumineuse. Pouvoir l’observer est un véritable privilège, non seulement parce que nos ancêtres cousins ​​ont été parmi les derniers à l’avoir admiré, mais aussi parce que les astronomes ont calculé que l’objet céleste a une orbite hyperbolique : cela indique qu’après être passé près de la Terre ces jours ne reviendront jamais. En termes simples, comme nous l’avons expliqué précédemment, la voir est l’opportunité d’une vie. C’est aussi une très belle comète, avec un coma sarcelle, une longue queue ionique bleutée et une queue de poussière qui a également donné naissance à un soi-disant « anticode », un phénomène prospectif lié à l’orbite et à la position de la comète par rapport à la Terre. Bref, il y a un magnifique objet céleste dans le ciel qui va disparaître à jamais du système solaire, donc le perdre est vraiment dommage. Mais comment trouver la comète de Néandertal dans le ciel de sa propre ville ?

Tout d’abord, nous soulignons que depuis une ville il est pratiquement impossible de voir la comète C/2022 E3 (ZTF) sans un instrument dédié, comme des jumelles ou un petit télescope. Sa magnitude, c’est-à-dire la luminosité apparente, vient d’atteindre une valeur de 5,2, soit 0,8 point au-dessus de la limite d’observabilité pour l’œil humain, qui est égale à 6 (plus la valeur est faible, plus la luminosité de l’objet est importante). La comète se rapproche toujours de notre planète et atteindra la distance minimale de la Terre (périgée) dans la nuit du 1er au 2 février, alors qu’elle sera à 42 millions de kilomètres de nous. Pour l’occasion, il atteindra une luminosité maximale, qui est estimée à 5 ou descendre à 4,5, selon des calculs d’experts. Même si les conditions d’observabilité s’améliorent, ce ne sera toujours pas un objet aussi évident au firmament, comme par exemple Jupiter ou Vénus. Du moins en ville. Par conséquent, même en connaissant la portion de ciel à scruter, il pourrait être difficile de comprendre où exactement diriger son regard. Avec cette aide précieuse, il sera possible de déterminer la position précise dans le ciel en fonction de votre position géographique.

Crédit: Le SkyLive

Rappelons tout d’abord que depuis quelques jours la comète de Néandertal est devenue circumpolaire. Cela indique qu’elle est visible toute la nuit et qu’elle se situe près – sur la voûte céleste – de l’étoile du pôle Nord. Au moment de la rédaction, il se situe exactement dans la constellation de la Petite Ourse. La comète restera circumpolaire jusqu’au 5 février. Utiliser uniquement le point cardinal comme référence peut être insuffisant pour localiser la « boule de glace » dans le ciel. Les planétariums virtuels viennent à notre secours, dans lesquels, en plus du nom des objets qui nous intéressent, nous pouvons indiquer l’heure, la date et la position géographique à partir de laquelle nous les observerons. La position dans le ciel, d’ailleurs, change selon le lieu et l’heure.

Alors qui veut admirer la comète un de ces soirs/nuits depuis l’endroit où il habite, comment peut-il faire ? Il suffit d’utiliser le planétarium virtuel du portail TheSkyLive, qui a récemment ajouté la comète de Néandertal à sa base de données. Cliquer sur ce lien ouvre la carte des étoiles dédiée, ensemble de base pour un observateur situé à Greenwich, au Royaume-Uni. Grâce à l’interface, vous pouvez modifier l’emplacement à partir duquel vous observez (vous pouvez choisir n’importe quel endroit en France), le jour et l’heure souhaités. La position précise peut être sélectionnée en écrivant le nom de votre ville, les coordonnées géographiques ou en laissant une épingle sur la carte interactive, en cliquant d’abord sur « Confirmer » puis sur « Envoyer ».

L’interface SkyLive

Entrez les informations souhaitées et le planétarium virtuel s’ouvre avec la position exacte de la comète dans le ciel, par rapport à l’horizon et aux étoiles environnantes. Tout ce dont vous avez besoin est une connaissance limitée du ciel pour comprendre où diriger votre regard (ou encore mieux des jumelles ou un télescope). Rappelons que de nombreux télescopes modernes sont équipés de montures équatoriales motorisées qui permettent d’entrer les coordonnées d’ascension droite et de déclinaison pour trouver des objets automatiquement. D’autres instruments reposent sur des planétariums virtuels mis à jour en temps réel capables d’intercepter l’objet d’intérêt d’un simple clic sur le smartphone ou la tablette (après l’avoir aligné avec la voûte céleste).

La carte de la position de la comète dans le ciel entre janvier et février. Crédit : Gianluca Masi / Projet de télescope virtuel

Avec une pincée d’engagement et d’ingéniosité chacun peut tenter d’admirer ce magnifique visiteur venu de loin, qui après le périgée du 1er février commencera à perdre son éclat apparent, jusqu’à disparaître à jamais de nos cieux. Nous vous rappelons que sur ce lien, à l’aube du 2 février, le projet de télescope virtuel dirigé par l’astrophysicien Gianluca Masi diffusera un flux en direct pour montrer la comète à son périgée.

