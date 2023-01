Problèmes pour le télescope spatial James Webb, l’un de ses instruments est hors ligne depuis deux semaines

Il s’agit du NIRISS, le Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph, hors d’usage depuis le 15 janvier. La cause du problème n’a pas encore été identifiée.

Le télescope spatial James Webb (JWST), l’observatoire le plus ambitieux jamais lancé par la NASA, l’ESA et l’ASC (Agence spatiale canadienne) a un problème. L’un de ses instruments, le NIRISS (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) est hors ligne depuis deux semaines en raison d’un problème non encore identifié. Dans des conditions normales, NIRISS peut scanner les atmosphères de petites exoplanètes, capturer des images à contraste élevé, fonctionner comme une caméra lorsque les autres instruments JWST sont occupés et dispose d’un mode qui peut trouver des galaxies lointaines. Mais le 15 janvier dernier »a subi un retard de communication au sein de l’instrument, provoquant l’expiration de son logiciel de vol», a déclaré la NASA dans un communiqué.

Actuellement, l’instrument est hors d’usage, il n’est donc pas disponible pour les observations scientifiques. « Il n’y a aucune indication de danger pour le matériel, et le télescope et les autres instruments sont tous en bonne santé – a ajouté l’agence spatiale américaine – . Les observations scientifiques concernées seront reportées”. Le NIRISS a été conçu par l’ASC dans le cadre de sa contribution à la mission, dans le cadre de laquelle le personnel de la NASA et de l’ASC est « travailler ensemble pour déterminer et résoudre la cause première du problème”.

Le NIRISS n’est pas le premier instrument JWST à avoir des problèmes. En août, un mécanisme à l’intérieur de l’instrument à infrarouge moyen (MIRI) de l’observatoire a commencé à montrer des signes de friction. Ce mécanisme n’est utilisé que dans l’un des quatre modes d’observation de l’instrument, de sorte que le personnel a interrompu ces observations pendant qu’il poursuivait le travail de MIRI dans les trois autres modes. De plus, en décembre, l’observatoire a passé deux semaines en proie à un problème qui a envoyé à plusieurs reprises le télescope en mode sans échec, entraînant plusieurs pauses dans les opérations scientifiques.

L’annonce du problème NIRISS est intervenue exactement un an après que le JWST a atteint l’orbite autour du deuxième point de Lagrange Soleil-Terre L2, situé à près de 1,5 million de kilomètres de la Terre, du côté opposé au Soleil. un inconvénient mineur, car des opérations telles que des réparations et des mises à niveau robotiques ne sont pas prévues pour le JWST, c’est pourquoi sa durée de vie ne devrait pas dépasser dix ans.

