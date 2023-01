La Russie est un État qui « utilise des moyens de terrorisme ». Ce n’est pas le seul « trophée » du régime de Poutine. Ce pays est au bas de la liste de la liberté d’expression. Ils font de leur mieux pour bloquer toutes les sources et tous les canaux d’informations alternatives. C’est le moyen le plus efficace de dire aux gens ce que vous voulez qu’ils entendent. De plus, cela ne causera aucun problème en termes de réflexion analytique. Par exemple, la Russie a réussi à bloquer la société nationale suisse de télévision et de radio SRG SSR. La raison en est l’hébergement de documents faisant référence à la censure militaire.

Pourquoi la Russie bloque les sites Web de la CIA et de la FBIA

Aujourd’hui, nous avons appris que la Russie avait bloqué les sites officiels américains. Ils comprennent:

CIA,

FBI,

Programme de récompenses du ministère américain de la justice.

Il s’avère qu’ils diffusaient du contenu touchant aux intérêts de la Russie. C’est donc une décision politique. Nous voulons dire que la Russie et Poutine n’aiment pas ce que ces sites publient. Alors ils l’ont juste emballé avec du papier imprimé « censure militaire » dessus. Nous voulons juste rappeler une chose : alors que le reste du monde appelle cela une « guerre », la Russie appelle la situation en Ukraine une « opération militaire spéciale ». C’est « assez » pour bloquer quoi que ce soit dans le pays.

Les messages bloqués montrent qu’il y avait du matériel extrémiste. Cela a permis aux organes de l’État de « les mettre à la poubelle ».

À son tour, Roskomnadzor a expliqué qu’ils limitaient l’accès « à un certain nombre de ressources appartenant à des structures étatiques de pays hostiles pour la distribution de matériel visant à déstabiliser la situation sociale et politique dans la Fédération de Russie ».

Le cas de SRG SSR peut également être rangé dans la case de la « censure militaire ». Cette société de télévision a publié du contenu pro-ukrainien, mais sans grande agression envers la Russie.