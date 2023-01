Petit guide pour avoir un peu plus de confidentialité sur votre smartphone (Android et iPhone)

La Journée de la protection des données est célébrée le 28 janvier, journée dédiée à la vie privée. La première façon de vérifier nos données est de vérifier nos smartphones.

Ce n’est pas exactement comme si c’était Pâques, les jours ne sont pas comptés comme à Noël et il n’y aura probablement même pas de cartes ou de vœux à envoyer via WhatsApp comme pour le Nouvel An. Pourtant, le 28 janvier, nous célébrons la Journée de la protection des données, une journée dédiée à la sensibilisation à la vie privée numérique qui a été établie par le Conseil de l’Europe en 2007 et depuis 2009 également par le Congrès des États-Unis.

Peut-être que l’ère de la vente de nos données pour savoir à quoi nous ressemblons Disney Princess est révolue. Pourtant, chaque jour, nous donnons notre consentement pour le traçage d’habitudes que peut-être, avec un peu de prévoyance, nous pourrions même mieux cacher. Pour cela, nous vous laissons ci-dessous trois conseils pour améliorer la confidentialité de vos smartphones, à la fois pour iPhone et pour les appareils Android.

1. Comment gérer la localisation des applications

La localisation est demandée par presque toutes les applications. Le suivi de nos déplacements est une donnée très attractive pour le marketing : elle nous permet de connaître nos habitudes et de mieux moduler nos offres. Pour certaines applications, cela est nécessaire pour pouvoir fournir un service. C’est le cas des applications qui nous guident dans nos déplacements comme Google Maps ou Waze et ou des applications de partage qui suivent notre position pour comprendre si nous utilisons leur moyen de transport. Dans d’autres cas, cependant, la localisation est complètement superflue. La première étape consiste à comprendre quelles applications utilisent la localisation sur notre smartphone, une opération qui suit des chemins différents en fonction du type d’appareil que nous utilisons.

Pour Android, le chemin est le suivant. Faites glisser l’écran vers le bas, accédez aux icônes du menu des options rapides et maintenez enfoncée l’icône qui définit la position, c’est la goutte classique. À ce stade, vous pouvez accéder aux autorisations pour le poste, à partir desquelles vous pouvez voir pour chaque application la catégorie que nous avons définie. Les trois options sont Autorisation toujours accordée, Autorisation accordée uniquement pendant l’utilisation et Autorisation non accordée.

Pour l’iPhone, le chemin est différent. Vous devez aller dans Paramètres, passer à Confidentialité et sécurité, toucher Emplacement, puis à partir de là, vous pouvez voir toutes les applications qui peuvent accéder à l’emplacement de notre smartphone. Dans ce cas également, pour chaque application, l’accord de vérification de position différent est indiqué, qui peut être Jamais, S’il est utilisé ou Lorsqu’il est partagé.

2. Comment gérer nos mots de passe sur iPhone et Android

Trouver un nouveau mot de passe au moins décent semble toujours être un problème. Selon une étude publiée par l’agence NordPass, en 2022 en Italie le mot de passe le plus utilisé est toujours « 123456 ». Dans la liste des mots de passe les plus courants, il existe également d’autres séquences alphanumériques difficiles et pratiquement impossibles à pirater, telles que « ciao », la variante « ciao ciao », des noms d’équipes de football (menant Juventus et Napoli) et des blasphèmes. Donc, si vous ne voulez pas créer votre propre système de mot de passe, une option consiste toujours à s’appuyer sur les services offerts par les systèmes d’exploitation. Évidemment vous connaissez déjà le prix à payer : vous aurez des mots de passe plus sécurisés mais vous laisserez vos clés d’accès entre les mains de Big Tech.

Dans les paramètres de l’iPhone, vous pouvez trouver la section Mot de passe. C’est l’un des domaines considérés comme les plus critiques du smartphone. Tout comme pour l’installation de nouvelles applications ou d’applications bancaires, vous aurez besoin de Face ID (si vous l’avez configuré) pour vous connecter. Ici, en allant dans Options de mot de passe, vous pouvez sélectionner la possibilité d’activer le remplissage automatique des mots de passe que vous avez enregistrés à la fois sur iCloud et sur Google. Dans la section Conseils de sécurité, vous pourrez également voir si vos comptes ont été impliqués dans des fuites de données révélées aux principaux fournisseurs de services réseau.

La gestion des mots de passe est également active dans l’écosystème Android. Dans ce cas, lorsque depuis notre smartphone nous nous retrouvons à devoir créer un nouveau mot de passe pour un compte, une notification apparaîtra avec le mot Mot de passe et une icône en forme de clé. Une fois cliqué, nous pouvons sélectionner Générer un mot de passe, puis Enregistrer. De cette façon, Android pourra créer un mot de passe automatique plus sécurisé que notre 123456.

3. Comment vérifier les applications en arrière-plan

Les applications, comme nous le savons, ne fonctionnent pas uniquement lorsqu’elles sont actives. Beaucoup continuent de conserver des fonctions dans certains cas nécessaires, comme celles qui vous permettent de recevoir des messages sur nos chats, d’autres fois inutiles pour les utilisateurs mais excellentes pour les entreprises. Il existe des outils pour mieux comprendre quelles applications sont à l’œuvre sur notre smartphone.

Apple a introduit la fonctionnalité App Privacy Report, une fonctionnalité qui vous permet de vérifier l’activité réseau des applications, les domaines en ligne qu’elles contactent et la fréquence à laquelle elles se connectent au réseau. Pour vérifier, le chemin à suivre est Paramètres>Confidentialité et sécurité>Rapport de confidentialité de l’application.

Pour les utilisateurs d’Android, cependant, les étapes à suivre sont différentes. Vous devez aller dans Paramètres, puis Applications, puis faire défiler toutes les applications. Ici, nous pouvons forcer l’arrêt des applications d’arrière-plan en sélectionnant des applications individuelles. Également à partir des paramètres, nous pouvons également définir la batterie afin qu’elle ne soit pas activée pour ces applications lorsqu’elles ne sont pas en cours d’exécution. De cette façon, nous abandonnerons l’immédiateté des notifications mais en même temps nous aurons plus de contrôle sur ce qui se passe sur notre smartphone.