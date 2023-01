Événements météorologiques extrêmes aggravés par le réchauffement climatique d’origine humaine

Deux scientifiques du CNR ont démontré que l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des événements climatiques extrêmes est liée au réchauffement climatique d’origine humaine.

Ces dernières années, la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur et d’autres événements climatiques extrêmes ont considérablement augmenté, de concert avec l’augmentation progressive des températures moyennes par rapport à l’époque préindustrielle. Des phénomènes très violents voire catastrophiques existent depuis la nuit des temps, car liés à la variabilité météorologique naturelle sur Terre ; cependant, l’impact du réchauffement climatique les rend plus nombreux et plus dévastateurs en moyenne. Mais démontrer une corrélation entre le changement climatique et une augmentation des vagues de chaleur extrêmes, qui sont à leur tour associées aux ouragans, sécheresses, tornades et autres effets dévastateurs, est tout sauf simple ou immédiat. Même à la lumière de l’influence des conditions locales. Comme l’explique une nouvelle étude française, en effet, « les mécanismes d’amplification sont très incertains, en raison de l’interaction complexe entre les réponses physiques régionales à l’action humaine et les propriétés statistiques des températures atmosphériques ». Cependant, grâce à des simulations numériques sophistiquées basées sur des modèles de prévision, la recherche française a démontré que l’augmentation du nombre et de l’intensité des vagues de chaleur extrêmes est précisément catalysée par le réchauffement climatique. Plus précisément, de la variabilité des températures quotidiennes.

L’étude a été menée par les deux chercheuses Claudia Simolo et Susanna Corti de l’Institut des sciences de l’atmosphère et du climat du Conseil national de la recherche (CNR-ISAC). Les scientifiques ont démontré que l’élément clé favorisant l’augmentation des événements extrêmes est la variabilité de la température, qui à son tour est influencée par les fluctuations statistiques des températures quotidiennes (par rapport à la moyenne) dans les différentes régions de la Terre. En termes simples, plus la différence entre les températures mesurées et la moyenne attendue est grande, plus le nombre d’événements extrêmes qui se produisent est élevé. Ils l’ont déterminé grâce à des modèles mathématiques basés sur des données climatiques passées et futures (prévisions).

La projection de température Crédit : Nature Communications

« Les événements extrêmes ont augmenté de manière alarmante en nombre et en gravité depuis le début de la révolution industrielle, dans un tableau de changement très hétérogène », a déclaré le Dr Simolo. « Dans certaines régions de la planète, les épisodes de chaleur extrême se succèdent à des rythmes sans précédent, alors que dans d’autres ils se manifestent de manière de plus en plus perturbatrice, avec de graves conséquences pour l’homme et les écosystèmes : cependant, les mécanismes fondamentaux d’amplification sont encore peu clairs, ajoutant des éléments d’incertitude aux projections futures », a ajouté le scientifique du CNR.

Pour donner un exemple pratique, les zones soumises aux phénomènes de désertification réagissent différemment à l’impact anthropique par rapport aux forêts luxuriantes de la zone tempérée de la planète. On sait que les températures moyennes aux pôles augmentent presque deux fois plus vite que dans le reste du monde, par exemple en raison d’une eau de mer plus chaude et d’un albédo réduit (la capacité d’une surface à réfléchir les rayons du soleil) en raison de la fonte de la glace. Des phénomènes similaires se manifestent également sur les sommets des montagnes. Sous les tropiques, comme l’explique le CNR, « la variabilité naturelle limitée est à l’origine de l’extraordinaire augmentation des épisodes de chaleur anormale et explique la forte vulnérabilité de cette région au changement climatique ». « En revanche, en Europe et en Méditerranée, la hausse rapide des températures estivales – due à l’assèchement progressif des sols – est le facteur déterminant des épisodes de chaleur extrême de plus en plus intenses et persistants », a souligné le Dr Corti.

L’augmentation des vagues de chaleur est si importante que, selon une étude récente de l’Université de Washington, l’été infernal vécu en 2022 en 2100 sera la norme, de plus selon une autre recherche, les enfants nés en 2020 subiront sept fois plus d’événements que les grands-parents. En raison de ce phénomène, les régions tropicales sont soumises à l’exacerbation d’inondations dévastatrices, de vagues de sécheresse extrême, de pertes importantes de récoltes, de désertification et d’autres phénomènes qui poussent diverses populations à migrer en raison d’un territoire qui n’est plus habitable. L’une des principales conséquences du changement climatique est précisément représentée par des migrations massives sans précédent, qui seront également exacerbées à l’avenir par la disparition de régions côtières et de métropoles entières, ainsi que d’îles de l’océan Pacifique, en raison de l’élévation du niveau de la mer. Savoir que la variabilité diurne de la température est intimement liée à la gravité des événements météorologiques extrêmes aidera les scientifiques à développer des modèles de prédiction plus précis de la courbe de chauffage. Les détails de la recherche « Quantifier le rôle de la variabilité dans l’intensification future des extrêmes de chaleur » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Communications.

