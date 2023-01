Apple Watch est désormais le «  portable officiel  » de la World Surf League, sa première approbation de ce type

L’Apple Watch devrait faire sensation tout au long de la saison de la World Surf League cette année. La WSL a annoncé que l’Apple Watch est désormais « l’équipement portable officiel » de la ligue, et il existe une nouvelle application WSL Surfer qui « fournira aux athlètes des informations clés en temps réel ».

C’est la première fois que l’Apple Watch est nommée « l’équipement officiel des concurrents dans un environnement sportif professionnel ». Tout au long de la saison du Championship Tour (CT), les athlètes d’élite WSL CT auront accès à la nouvelle application WSL Surfer sur Apple Watch Series. 8 et Apple Watch Ultra pour les tenir informés lorsqu’ils sont dans l’eau pendant la compétition », a expliqué la ligue dans un communiqué de presse aujourd’hui.

L’application WSL Surfer spécialement développée sur Apple Watch se synchronise avec le système de notation WSL en temps réel. Cela fournit aux athlètes en compétition les informations dont ils ont besoin, y compris les scores, la priorité des vagues et le temps dans la chaleur directement sur leur poignet. Apple Watch est particulièrement adaptée à cette tâche en raison de son grand écran lumineux, de sa conception durable et de sa connectivité mobile.

Les concurrents WSL recevront soit une Apple Watch Ultra, soit une Apple Watch Series 8 avant chaque manche, et cet appareil sera préchargé avec l’application WSL Surfer. Avant l’adoption officielle de l’Apple Watch cette année, la WSL a testé la technologie au cours des deux dernières saisons pour « s’assurer qu’elle répond aux besoins de la concurrence ».

Eric Sue, directeur du marketing des produits Apple Watch chez Apple, a vanté le nouveau partenariat :

Nous sommes ravis que la WSL utilise Apple Watch pour le Championship Tour, ce qui permet aux surfeurs de jeter un coup d’œil rapide à leur poignet pour un accès instantané à des informations vitales. Cette solution innovante exploite de nombreuses fonctionnalités avancées d’Apple Watch – affichage haute résolution lumineux, durabilité, résistance à l’eau, connectivité mobile et une plate-forme puissante permettant aux organisations de créer des applications personnalisées – et la nouvelle application WSL Surfer permettra aux surfeurs de participer au au plus haut niveau avec les informations dont ils ont besoin lorsqu’ils sont dans l’eau.